McDavid prekonal hranicu 90 bodov, Barkov dosiahol veľký míľnik

Slovák v stretnutí nebodoval. Za 17 minút a 47 sekúnd stihol raz vystreliť na bránu a rozdať až päť hitov. Na konci zápasu dostal s Phillipom Danaultom vzájomný trest do konca zápasu za provokácie pri vhadzovaní.

NEW YORK. V sobotných zápasoch NHL nastúpil len jeden Slovák. Erik Černák bol pri výhre jeho Tampy Bay nad Los Angeles 5:2.

Po Jonathanovi Huberdeauovi sa stal len druhým hráčom v histórii klubu, ktorému sa to podarilo. Na tento míľnik zároveň dosiahol ako deviaty Fín v NHL.

Stretnutie proti Bostonu prinieslo dramatický záver a Barkov bol toho súčasťou. Najskôr 49 sekúnd do konca riadnej hracej doby poslal Bruins do vedenia Pastrňák.

Panthers sa ale nevzdali a Barkov duel vyrovnal a nasmeroval do predĺženia gólom menej ako tri sekundy do konca. Zápas do víťazného konca dotiahol Reinhart, práve po prihrávke Barkova. Cats vyhrali 4:3 proti najlepšiemu tímu ligy.

Kapitán Floridy má v tejto sezóne 47 bodov v 42 zápasoch. Zúčastní sa aj víkendu hviezd, kde nahradí zraneného Austona Matthewsa z Toronta.

VIDEO: Gól Aleksandera Barkova tesne pred koncom tretej tretiny