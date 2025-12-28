VIDEO: Skalica nadelila súperovi dvojciferný výsledok a kraľuje lige. Kríza Levíc nemá konca

Hokejisti Skalice deklasovali v 29. kole Tipos SHL Dubnicu 12:3. Na domácom ľade sa v drese priebežného lídra blysla najmä dvojica Richard Nemec (4+2) a skúsený Petr Obdržálek (2+3).
Skaličania majú na čele súťaže náskok dvoch bodov pred Žiarom nad Hronom.
Žiar štyrmi gólmi v tretej tretine otočil duel na ľade TEBS Bratislava a zvíťazil 4:1. Humenné sa posunulo na tretie miesto po víťazstve 5:2 na ľade Topoľčian.
V nedeľnom dueli naopak zaváhali hráči Levíc, ktorí podľahli Detve 4:7 a prehrali tak štvrtý zápas za sebou. Piaty Martin uspel v domácom súboji nad Novými Zámkami 6:5 a priblížil sa ku Humennému a štvrtým Leviciam na rozdiel bodu.
Tipos SHL - 29. kolo:
HK Skalica - TSS GROUP Dubnica 12:3 (3:1, 4:0, 5:2)
Góly: 1. Nemec (Obdržálek, Jurík), 5. Obdržálek (Nemec, Janík), 11. Nemec (Obdržálek, Jurík), 28. Frídel (Urban, Duban), 28. Dudáš (Janík, Fungáč), 30. Nemec (Obdržálek, Jurík), 35. Janík (Šátek, Duban), 45. Urban (Šátek, Duban), 48. Obdržálek (Jurík, Urban), 51. Barcík (Špirko, Novajovský), 52. Kubíček (Jurík, Nemec), 60. Nemec (Frídel, Novajovský) - 8. Beňačka (Hovorka, Balko), 44. Sabadka (Vaňo), 47. Legalin (Hovorka, Švec). Rozhodcovia: Vido, Magušin, Šramaty, Jonák, vylúčení: 0:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 1351 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany - HC 19 Humenné 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Góly: 22. Bečka (Ožvolda, Lušňák), 26. Piačka (Šišovský, Bereš) - 4. Borov (Krajňák, Šachvorostov), 8. Vaško (Žitný, Serov), 35. Žitný (Vaško, Cibák), 51. Šachvorostov (Zekucia, Novota), 57. Žitný (Vaško, Cibák). Rozhodcovia: Fridrich, Staňo - Junek, Vystavil, vylúčení: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 697 divákov.
HK TAM Levice - HK Detva 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Góly: 12. Vaňo (Alapuranen, Kupka), 36. Stevens (Slovák, Pánik), 47. Telcov (Kupka), 52. Rais (Slovák)- 11. Bormanis (Petran, Jasečko), 12. Kalousek (Novota, Viikila), 28. Nauš (Jedliček, Križan), 29. Jedliček, 48. Myšiak (Jasečko), 60. Jasečko, 60. Hudec. Rozhodcovia: Moller, Čahoj - Drblík, Bezák, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Vaňo 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
MHA Martin - HC Nové Zámky 6:5 (3:1, 2:2, 1:2)
Góly: 7. Fafrák (Ligas), 9. Markovič (Babka, Siakeľ), 16. Stročka (Ligas, Rešetár), 34. Babka, 40. Rešetár (Stročka), 43. Pacalaj (Fafrák, Paulíny) - 7. White (Paul, Czuczor), 21. Paul (Czuczor, Brejčák), 38. Paul (Korím, Čajkovič), 42. Štrauch (Molnár, Čajkovič), 46. Korím (Hazala, Štrauch). Rozhodcovia: Bogdaň, Korba, Ščurka, Nosek, vylúčení: 5:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3025 divákov.
HK‘95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Góly: 14. Rehák (Zlocha, Ferenyi), 44. Zemko (Belic, Ferenyi), 48. Galimov (Urbánek, Zlocha) - 27. Múčka (Holovič, Jurák), 59. Jurák (Jamrich). Rozhodcovia: Lauff, Smrek - Tvrdoň, Riš, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 434 divákov.
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK Žiar nad Hronom 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)
Góly: 4. Volkov (Knižka, Jakubík) - 47. Magdolen (Stupka, Čulík), 51. Čulík (Stupka, Sládok), 53. Sládok (Zubák), 53. Dosek (Kylnar, Mikula). Rozhodcovia: Bachúrik, Valo - Ševčík, Tvrdoň, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 91 divákov.