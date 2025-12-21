Vyhrotená situácia na štadióne Detvy. Tréner domácich stiahol hráčov, duel sa nedohral

Hokejisti Považskej Bystrice ukončili sériu ôsmich prehier v Tipos SHL. V nedeľnom zápase 28. kola triumfovali na ľade Dubnice nad Váhom 4:3 po predĺžení, víťazný gól vsietil Ján Zlocha. Domáci pritom po dvoch tretinách vyhrávali 3:0.
Už 22. prehru v tomto ročníku utrpeli hráči Trnavy, ktorí doma podľahli MHA Martin 3:4.
Súboj medzi TEBS Bratislava a Novými Zámkami, ktorý sa mal odohrať na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v hlavnom meste, odložili z technických príčin.
Duel sa nedohral ani na štadióne Detvy, kam vycestovala na svoj zápas Skalica. Tréner domácich Richard Šechný stiahol v 37. minúte hráčov z ľadu a rozhodcovia rozhodli, že v zápase sa pokračovať nebude. Konečný výsledok potvrdí až ligová rada SHL.
Tipos SHL - 28. kolo
HK Gladiators Trnava - MHA Martin 3:4 (0:1, 0:2, 1:3)
Góly: 57. Jurák (Múčka, Haščič), 59. Holovič (Haščák, Antonov), 60. Haščák (Jurák, Holovič) - 7. Paulíny (Fafrák, Kalnický), 34. Markovič (Siakeľ, Babka), 37. Fafrák (Pacalaj, Babka), 60. Pacalaj (Barto, Paulíny). Rozhodovali: Fridrich, Hlinka - Šramaty, Olle, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 290 divákov.
TSS GROUP Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica 3:4 pp (2:0, 1:0, 0:3 - 0:1)
Góly: 13. Legalin (Nahalka), 14. Lachkovič (Ďuriš, Pobežal), 34. Beňačka (Lachkovič) - 44. J. Zlocha (Ferenyi), 53. Urbánek (Rehák, J. Zlocha), 55. Omelka, 64. J. Zlocha. Rozhodovali: Čahoj, Bachúrik - Kováčik, Haringa, vylúčení: 10:4 na 2 min., navyše: Jaroška 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 323 divákov
HC MUŠLA Topoľčany - HK Žiar nad Hronom 2:3 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 2. Hurtaj (Šišovský, Piačka), 47. Šišovský (Hurtaj, Piačka) - 28. Babeliak (Stupka, Hraško), 46. Suľovský (Mikula), rozh. nájazd: Mikula. Rozhodovali: Zelený, Valo - Mižík, Tvrdoň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 772 divákov
HC 19 Humenné - HK TAM Levice 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Góly: 13. Žitný (Vrábeľ, Cibák), 29. Linet (Zekucia, Sokoli), 44. Shakhvorostov, 48. Vaško (Vrábeľ, Žitný), 60. Žitný. Rozhodovali: Lauff, Bogdaň - Uličný, Fekete, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1325 divákov.