Prvý zápas, prvá výhra. Výborný výkon Slováka, mladíci prekvapili favorita

V tomto ročníku predvádzajú suverénne výkony, domácu súťaž vedú s obrovským náskokom desiatich bodov.
Reč je o tíme HC Davos, ktorý v prvom zápase na domácom Spenglerovom pohári 2025 nastúpil proti výberu z amerických univerzít. V stretnutí sa zrodil prekvapivý výsledok, mladíci vyhrali 5:3.
Výraznou mierou na výhre mužstva hráčov z NCAA sa podieľal slovenský brankár Adam Gajan, pre ktorého to bol prvý seniorský zápas v kariére.
Na Slováka smerovalo až 32 striel, previedol 29 úspešných zákrokov.
Gajan mal už v úvodnej tretine plné ruky práce – súper si proti nemu vypracoval šance, ktoré podľa dát zodpovedali 1,72 očakávaného gólu. Ani raz však neinkasoval.
Viackrát svoj tím podržal veľmi kvalitnými zákrokmi, niektoré boli doslova exhibičné.
„Chytá veľmi dobre. Je až neuveriteľné, čo niekedy dokáže urobiť so svojim telom. Teším sa na jeho progres a verím, že bude lepší a lepší," uviedol v štúdiu JOJ Šport Ján Lašák, bývalý brankár a reprezentačný tréner.
Po dvoch tretinách na Gajana smerovalo 23 striel od hráčov Davosu, 21 z nich pochytal. Úspešnosť zákrokov mal viac ako 91 percent.
V druhej časti síce mladý Slovák inkasoval dva góly, no univerzitný výber dokázal odpovedať rovnako a vyhrával 3:2.
V záverečnej časti hry Gajan pustil za svoj chrbát už iba jeden puk a U.S. Collegiate Selects vyhrali 5:3. Tromi bodmi (2+1) sa blysol útočník Quinn Finley.
Gajan patril medzi najlepších hráčov na ľade, za výkon mu prišiel osobne na ľadovú plochu zablahoželať aj tréner Guy Gadowsky.
Pre výber NCCA ide o prvú výhru na turnaji. V úvodnom zápase podľahli Kanade 2:3.
Adam Gajan patrí medzi najjagavejšie brankárske nádeje slovenského hokeja. Do povedomia širokej verejnosti sa zapísal najmä na MS do 20 rokov 2023, kde bol kľúčovou oporou národného tímu a vďaka úspešnosti zákrokov 93,6 % ho vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja.
Jeho potenciál potvrdil aj draft NHL 2023, v ktorom si ho z celkového 35. miesta (2. kolo) vybralo Chicago Blackhawks, čím sa stal vôbec najvyššie draftovaným brankárom celého ročníka.
Po pôsobení v zámorských ligách NAHL (Chippewa Steel) a USHL (Green Bay Gamblers) aktuálne pôsobí v univerzitnej NCAA v tíme University of Minnesota-Duluth.
V prebiehajúcej sezóne 2025/26 potvrdzuje skvelú formu - v 20 zápasoch si drží vynikajúci priemer 1,92 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zákrokov na úrovni 91,9 %.
S týmito číslami sa radí medzi brankársku špičku celej súťaže, za čo si vyslúžil aj účasť na Spenglerovom pohári vo výbere najlepších hráčov NCAA.
„Našiel som balans, o ktorom mi ľudia hovorili dlhé roky, no musel som na to prísť sám v správnej chvíli," uviedol nedávno v rozhovore pre Sportnet.
Spenglerov pohár 2025
Skupina Cattini:
HC Davos - U.S. Collegiate Selects 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 23. Frehner, 37. Jung (Asplund, Gross), 46. Fora (Corvi, Lemieux) – 3. Finley (Fink), 22. DiMarsico (Fink), 38. DiMarsico (Cerrato), 42. Finley (T. Hughes, Plante), 58. Pohlkamp (Finley, Plante)
Skupina Torriani: