VIDEO: Mešár ako prvý Slovák v príprave bodoval, Montrealu pomohol k víťazstvu

NEW YORK. Filip Mešár je prvý slovenský hokejista, ktorý bodoval v príprave na nový ročník zámorskej hokejovej NHL.
Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal jednu asistenciu v stretnutí, v ktorom jeho Montreal Canadiens zdolal Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Mešár, ktorý stále čaká na svoj ostrý štart v profilige, nastúpil v treťom útoku „Habs“ a odohral 14:42 min so ziskom jedného plusového bodu.
Podieľal sa na vyrovnávajúcom presnom zásahu Owena Becka zo 43. minúty duelu.
Pred gólom Becka sa Mešár zmocnil puku, elegantne sa zbavil obrancu a z pomerne veľkého uhla ho nahodil na brankára. Dorážku na dvakrát zrealizoval Beck na vyrovnávajúci gól.
"S Mešárom je zábava. Vlani mal dobrý štart v sezóne, ale potom sa nešťastne zranil a to ho vyradilo na istý čas. S takým niečím sa ťažko vyrovnáva každému hráčovi. On však na sebe zapracoval, najmä na konci sezóny.
Teraz v predsezónnom období vyzerá veľmi dobre," povedal Owen Beck o Mešárovi v pozápasovom rozhovore na webe Montrealu Canadiens.
Dôveru trénera Martina St. Louisa dostal aj v nájazdoch, no svoj pokus nepremenil.
Canadiens zdolali „tučniakov“ aj napriek absencii ďalšieho slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
VIDEO: Asistencia Filipa Mešára
Zastúpenie z radov Slovákov mal ešte súboj, v ktorom Buffalo uspelo nad Columbusom (4:0).
V drese zdolaného tímu odohral 15:07 min obranca Christián Jaroš, ktorý vyslal na bránu súpera jednu strelu, no zároveň bol pri troch zo štyroch inkasovaných góloch Blue Jackets.
Prípravné zápasy NHL - výsledky:
Montreal - Pittsburg 2:1 pp a sn
Góly: 43. Beck (Mešár, Matheson), rozh. náj. Kapanen – 11. Broz (Puustinen, Brunicke)
Carolina - Tampa Bay 1:2
Góly: 56. Stankoven (Labanc, Nikishin) – 20. Lilleberg (Geekie, Chaffee), 27. Chaffee (Moser, Geekie)
Columbus - Buffalo 0:4
Góly: 25. Byram (Mrtka, Kozak), 29. Malenstyn (Power, Kesselring), 56. Quinn (Kulich, Doan), 60. Helenius (Wahlberg, Komarov)
Anaheim - Utah 6:1
Góly: 18. Helleson (Terry, Vatrano), 25. Phillips (Helleson, LaCombe), 26. Sennecke (Hinds, Carlsson), 46. Strome (Terry, LaCombe), 50. Johnston (Myšák, LaCombe), 55. Phillips (Granlund, Helleson) – 35. Guenther (Schmaltz, Sergačev)