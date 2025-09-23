VIDEO: Mešár ako prvý Slovák v príprave bodoval, Montrealu pomohol k víťazstvu

Filip Mešár v drese Montrealu Canadiens.
Filip Mešár v drese Montrealu Canadiens. (Autor: Twitter / Montreal Canadiens)
TASR, SITA|23. sep 2025 o 07:37 (aktualizované 23. sep 2025 o 10:26)
ShareTweet0

Juraj Slafkovský na zápas nenastúpil.

NEW YORK. Filip Mešár je prvý slovenský hokejista, ktorý bodoval v príprave na nový ročník zámorskej hokejovej NHL.

Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal jednu asistenciu v stretnutí, v ktorom jeho Montreal Canadiens zdolal Pittsburgh Penguins 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Mešár, ktorý stále čaká na svoj ostrý štart v profilige, nastúpil v treťom útoku „Habs“ a odohral 14:42 min so ziskom jedného plusového bodu.

Podieľal sa na vyrovnávajúcom presnom zásahu Owena Becka zo 43. minúty duelu.

Pred gólom Becka sa Mešár zmocnil puku, elegantne sa zbavil obrancu a z pomerne veľkého uhla ho nahodil na brankára. Dorážku na dvakrát zrealizoval Beck na vyrovnávajúci gól.

"S Mešárom je zábava. Vlani mal dobrý štart v sezóne, ale potom sa nešťastne zranil a to ho vyradilo na istý čas. S takým niečím sa ťažko vyrovnáva každému hráčovi. On však na sebe zapracoval, najmä na konci sezóny.

Teraz v predsezónnom období vyzerá veľmi dobre," povedal Owen Beck o Mešárovi v pozápasovom rozhovore na webe Montrealu Canadiens.

Dôveru trénera Martina St. Louisa dostal aj v nájazdoch, no svoj pokus nepremenil.

Canadiens zdolali „tučniakov“ aj napriek absencii ďalšieho slovenského útočníka Juraja Slafkovského.

VIDEO: Asistencia Filipa Mešára

Zastúpenie z radov Slovákov mal ešte súboj, v ktorom Buffalo uspelo nad Columbusom (4:0).

V drese zdolaného tímu odohral 15:07 min obranca Christián Jaroš, ktorý vyslal na bránu súpera jednu strelu, no zároveň bol pri troch zo štyroch inkasovaných góloch Blue Jackets.

Prípravné zápasy NHL - výsledky:

Montreal - Pittsburg 2:1 pp a sn

Góly: 43. Beck (Mešár, Matheson), rozh. náj. Kapanen – 11. Broz (Puustinen, Brunicke)

Carolina - Tampa Bay 1:2

Góly: 56. Stankoven (Labanc, Nikishin) – 20. Lilleberg (Geekie, Chaffee), 27. Chaffee (Moser, Geekie)

Columbus - Buffalo 0:4

Góly: 25. Byram (Mrtka, Kozak), 29. Malenstyn (Power, Kesselring), 56. Quinn (Kulich, Doan), 60. Helenius (Wahlberg, Komarov)

Anaheim - Utah 6:1

Góly: 18. Helleson (Terry, Vatrano), 25. Phillips (Helleson, LaCombe), 26. Sennecke (Hinds, Carlsson), 46. Strome (Terry, LaCombe), 50. Johnston (Myšák, LaCombe), 55. Phillips (Granlund, Helleson) – 35. Guenther (Schmaltz, Sergačev)

NHL

Alex Pietrangelo
Alex Pietrangelo
Obranca Vegas začne sezónu na listine zranených hráčov, špekuluje sa aj o konci jeho kariéry
dnes 09:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Mešár ako prvý Slovák v príprave bodoval, Montrealu pomohol k víťazstvu