Príprava je v plnom prúde, predstavili sa hneď piati Slováci. Diváci videli gólové hody

NEW YORK. Žiadny z pätice slovenských hokejistov v noci na pondelok nebodoval v prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL.
Štvorica Martin Pospíšil (Calgary Flames), Martin Chromiak (Los Angeles Kings), Pavol Regenda (San Jose Sharks) a Maroš Jedlička (Colorado Avalanche) sa tešili z víťazstva svojich tímov.
Pospíšil strávil na ľade 17:08 min, keď nastúpil na centri druhého útoku Flames po boku Ryana Lomberga a Čecha Adama Klapku.
Calgary hralo simultánne dve stretnutia proti Edmontonu Oilers. Pospíšil nastúpil v dueli na ľade súpera, kde jeho tím zvíťazil 3:2 po predĺžení.
V druhom zápase doma figuroval tretej útočnej formácii Flames slovenský útočník Samuel Honzek, ktorý nezabránil prehre 0:3.
Los Angeles si v zostave s Chromiakom poradilo s Anaheimom 3:1. Chromiak nastúpil v štvrtom útoku svojho tímu, podobne ako Jedlička, ktorého Colorado uspelo proti Utahu.
V štvrtej formácii figuroval aj Regenda, jeho San Jose zdolalo Vegas 3:0.
prípravné zápas NHL - výsledky: