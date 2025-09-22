Príprava je v plnom prúde, predstavili sa hneď piati Slováci. Diváci videli gólové hody

John Hayden a Joseph LaBate v bitke v prípravnom zápase NHL medzi Seattlom a Vancouverom.
John Hayden a Joseph LaBate v bitke v prípravnom zápase NHL medzi Seattlom a Vancouverom. (Autor: TASR/AP)
22. sep 2025 o 07:16
Ani jeden zo slovenských hokejistov v noci nebodoval.

NEW YORK. Žiadny z pätice slovenských hokejistov v noci na pondelok nebodoval v prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorskej NHL.

Štvorica Martin Pospíšil (Calgary Flames), Martin Chromiak (Los Angeles Kings), Pavol Regenda (San Jose Sharks) a Maroš Jedlička (Colorado Avalanche) sa tešili z víťazstva svojich tímov.

Pospíšil strávil na ľade 17:08 min, keď nastúpil na centri druhého útoku Flames po boku Ryana Lomberga a Čecha Adama Klapku.

Calgary hralo simultánne dve stretnutia proti Edmontonu Oilers. Pospíšil nastúpil v dueli na ľade súpera, kde jeho tím zvíťazil 3:2 po predĺžení.

V druhom zápase doma figuroval tretej útočnej formácii Flames slovenský útočník Samuel Honzek, ktorý nezabránil prehre 0:3.

Los Angeles si v zostave s Chromiakom poradilo s Anaheimom 3:1. Chromiak nastúpil v štvrtom útoku svojho tímu, podobne ako Jedlička, ktorého Colorado uspelo proti Utahu.

V štvrtej formácii figuroval aj Regenda, jeho San Jose zdolalo Vegas 3:0.

prípravné zápas NHL - výsledky:

New Jersey - NY Rangers 3:5

Nashville - Florida 5:0

Ottawa - Toronto 3:4

Boston - Washington 2:5

Columbus - St. Louis 4:1

Winnipeg - Minnesota 2:3 pp

Los Angeles - Anaheim 3:1

Nashville - Florida 5:3

NY Islanders - Philadelphia 2:3 pp a sn

Utah - Colorado 1:5

Calgary - Edmonton 0:3

Edmonton - Calgary 2:3 pp

San Jose - Vegas 3:0

Seattle - Vancouver 5:3

Colorado - Utah 3:2

NHL

Príprava je v plnom prúde, predstavili sa hneď piati Slováci. Diváci videli gólové hody
dnes 07:16
