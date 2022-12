Tatar sa predral do zakončenia a skóroval, na body to však nestačilo

NEW YORK. Siedmy gól Tomáša Tatara v prebiehajúcej sezóne NHL nezabránil prehre hokejistov New Jersey doma s New Yorkom Islanders 4:6.

Slovenský útočník upravil v tretej tretine na 3:6 z pohľadu "diablov", keď sa od modrej čiary šikovne predral do streleckej pozície a prekonal Semjona Varlamova. Bol to jeho 16. bod (7+9) v tomto ročníku.

"Diabli" však manko nedokázali zmazať, napriek tomu sú spolu s Bostonom na čele tabuľky Východnej konferencie.