Konečne to prišlo! Halák vychytal výhru, bol druhou hviezdou zápasu

NEW YORK. New York Rangers prišli do hlavného mesta Kanady s cieľom uťať trojzápasovú šnúru porážok. Podarilo sa im to a vyhrali 3:1.

Vo svojom siedmom zápase konečne vychytal prvé víťazstvo v drese "jazdcov". Pochytal 34 striel. Jediný gól inkasoval v 34. minúte z hokejky Pinta.

Po stretnutí bolo vidieť pocit zadosťučinenia. Spolu s ním sa radovali i jeho spoluhráči.

VIDEO: Spoluhráči objímajú Jaroslava Haláka