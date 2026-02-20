Slovenská liga sa znovu prispôsobí olympiáde, nedeľné zápasy sa začnú v jednotnom čase

Program nedeľňajšieho 50. kola Tipsport ligy odštartuje na všetkých zimných štadiónoch v jednotnom čase od 18.00.
Ligová rada slovenskej najvyššej súťaže sa rozhodla po komunikácii s jednotlivými klubmi na základe postupu národného tímu do medailových bojov na olympijskom turnaji v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Ligové duely budú mať úvodné buly o 18.00 aj v prípade, ak by Slovensko nepostúpilo do nedeľňajšieho finále so začiatkom o 14.10.
K časovému posunu dôjde až v piatich prípadoch. Až o dve hodiny neskôr oproti pôvodnému plánu sa začne súboj Popradu s Duklou Trenčín, o 90 minút sa posunie zápas Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš a o hodinu duely Nitra – Spišská Nová Ves, Prešov – Michalovce a Zvolen – Košice.
Bez zmeny bude iba začiatok konfrontácie medzi Žilinou a Slovanom Bratislava. Informoval server hockeyslovakia.sk.