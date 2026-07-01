Vaněček bude pôsobiť už v šiestom klube. Český brankár sa sťahuje do New Yorku

Hokejový brankár Vítek Vaněček bude od novej sezóny NHL hájiť farby New Yorku Islanders.
S klubom podpísal vlaňajší víťaz Stanleyho pohára s Floridou podľa ESPN ako nechránený voľný hráč ročný kontrakt na jeden milión dolárov.
Tridsaťročný rodák z Havlíčkovho Brodu strávil uplynulý ročník v Utahu, kde tvoril českú dvojicu s Karlom Vejmelkom.
Vaněček nastúpil do 22 stretnutí a vychytal päť výhier, v priemere inkasoval 2,93 bránky na zápas a mal úspešnosť zákrokov 88,3 percenta. Raz udržal čisté konto.
V tíme Islanders nadviaže Vaněček na krajana Davida Ritticha, ktorému skončila ročná zmluva. Kontrakt na budúci ročník majú Iľja Sorokin a Semjon Varlamov.