Skúsený center pokračuje v Ottawe a stále čaká na Stanleyho pohár: Tím je ako rodina

Kanadský hokejista Claude Giroux bude pokračovať vo svojej kariére v drese Ottawy Senators.
Tridsaťosemročný útočník podpísal s klubom zámorskej NHL novú ročnú zmluvu v hodnote 2 milióny dolárov.
Kontrakt obsahuje ďalšie bonusy, ktoré môžu zárobok skúseného kanadského centra navýšiť až na 5 miliónov USD.
Giroux odohral v hlavnom meste Kanady štyri sezóny. V uplynulom ročníku absolvoval všetkých 82 zápasov základnej časti so ziskom 49 bodov (14+35).
Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom, napokon však zostane súčasťou rovnakej organizácie piaty rok za sebou.
„Rozhodol som sa zostať a teším sa, že som hráč Ottawy. Po štyroch rokoch strávených s týmto tímom sme si naozaj blízki. Tím je ako rodina a hráčov mám veľmi rád,“ uviedol Giroux podľa portálu nhl.com.
Giroux stále čaká na zisk Stanleyho pohára. Na konte má 1345 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 1165 bodov (379+786).
Medzi rokmi 2008-2022 si obliekal dres Philadelphie Flyers, ktorá ho draftovala. V ročníku 2021/22 bol krátko súčasťou organizácie Florida Panthers.