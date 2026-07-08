Skúsený center pokračuje v Ottawe a stále čaká na Stanleyho pohár: Tím je ako rodina

Claude Giroux.
Claude Giroux. (Autor: Twitter Awesome Balls)
TASR|8. júl 2026 o 07:51
ShareTweet0

Tridsaťosemročný útočník podpísal s klubom novú ročnú zmluvu.

Kanadský hokejista Claude Giroux bude pokračovať vo svojej kariére v drese Ottawy Senators.

Tridsaťosemročný útočník podpísal s klubom zámorskej NHL novú ročnú zmluvu v hodnote 2 milióny dolárov.

Kontrakt obsahuje ďalšie bonusy, ktoré môžu zárobok skúseného kanadského centra navýšiť až na 5 miliónov USD.

Giroux odohral v hlavnom meste Kanady štyri sezóny. V uplynulom ročníku absolvoval všetkých 82 zápasov základnej časti so ziskom 49 bodov (14+35).

Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom, napokon však zostane súčasťou rovnakej organizácie piaty rok za sebou.

„Rozhodol som sa zostať a teším sa, že som hráč Ottawy. Po štyroch rokoch strávených s týmto tímom sme si naozaj blízki. Tím je ako rodina a hráčov mám veľmi rád,“ uviedol Giroux podľa portálu nhl.com.

Giroux stále čaká na zisk Stanleyho pohára. Na konte má 1345 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 1165 bodov (379+786).

Medzi rokmi 2008-2022 si obliekal dres Philadelphie Flyers, ktorá ho draftovala. V ročníku 2021/22 bol krátko súčasťou organizácie Florida Panthers.

NHL

Claude Giroux.
Claude Giroux.
Skúsený center pokračuje v Ottawe a stále čaká na Stanleyho pohár: Tím je ako rodina
dnes 07:51
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Skúsený center pokračuje v Ottawe a stále čaká na Stanleyho pohár: Tím je ako rodina