Devils neuspeli s ponukou. Utah si udržal centra, ktorý strávil v organizácii celú kariéru

Kanadský hokejista Barrett Hayton bude v NHL naďalej obliekať dres Utahu Mammoth.
Klub zo Salt Lake City dorovnal ponuku, ktorú predložilo vedenie New Jersey Devils, a súhlasilo s ročným kontraktom na 4,775 milióna dolárov pre 26-ročného centra.
Devils ponúklo pred týždňom Haytonovi, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, tzv. „offer sheet“ v uvedenej výške.
Utah mal možnosť ponuku „diablov“ dorovnať, alebo nechať útočníka odísť za kompenzáciu v podobe voľby v 2. kole draftu.
Napokon sa rozhodol pre prvú alternatívu. Po dorovnaní nemôže Haytona vymeniť najbližší rok, čo v praxi znamená, že bývalý kapitán kanadskej reprezentácie do 20 rokov bude „mamutom“ minimálne do leta 2027, keď sa stane neobmedzeným voľným hráčom.
„Barrett je kľúčový člen nášho tímu a dôležitý z hľadiska toho, čo budujeme tu v Utahu,“ uviedol generálny manažér klubu Bill Armstrong.
„Je silný na buly, hrá výborne na oboch stranách klziska a dokáže nastupovať v útoku s kýmkoľvek.
Sme vďační, že môžeme s Barrettom počítať v našej zostave aj v ďalšej sezóne.“
Haytona si vybrala Arizona v roku 2018 v 1. kole draftu z celkového 5. miesta. V organizácii strávil celú svoju doterajšiu kariéru, v klube zostal aj po presťahovaní do Salt Lake City.
Počas siedmich rokov v profilige nazbieral 65 gólov a 90 asistencií v 358 zápasoch základnej časti.
V minulej sezóne strelil 10 gólov a pridal 15 asistencií v 67 dueloch základnej časti, v play off nastúpil v jednom stretnutí, v ktorom nebodoval.
„Som nadšený, že sa budem môcť vrátiť k spoluhráčom a zostať v Utahu.
Som súčasťou jadra tímu celú moju kariéru a je vzrušujúce, že budeme mať možnosť predviesť špeciálne veci v ďalšej sezóne pred najlepšími fanúšikmi v NHL,“ citoval Haytona portál TSN.ca.