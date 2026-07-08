Majster sveta sa vracia do zámoria. Český obranca podpísal zmluvu v NHL

San Jose (USA) 8. júla (ČTK) - Hokejový majster sveta Libor Hájek sa po troch rokoch v Pardubiciach vracia do zámoria.
Dvadsaťosemročný obranca podpísal ročnú dvojcestnú zmluvu v San Jose a má príležitosť nadviazať na skoršie pôsobenie v NHL.
Sharks o dohode informovali na webe.
Hájek, ktorý naposledy medzi hokejovou elitou pôsobil v sezóne 2022/23, odohral v poslednom ročníku vrátane play off za Východočechov 61 zápasov a pripísal si 16 bodov za šesť gólov a desať asistencií.
Na jeho konci oslávil s Dynamom zisk extraligového titulu.
Tretím rokom za sebou potom člen víťazného tímu z predvlaňajšieho domáceho šampionátu v Prahe a Ostrave končil sezónu na majstrovstvách sveta.
Vo Švajčiarsku za osem štartov nebodoval.
Do zámoria sa Hájek môže presunúť vďaka tomu, že mu Pardubickí vyšli v ústrety pri žiadosti o uvoľnenie a prerušenie existujúcej zmluvy.
"Jeho rozhodnutie plne rešpektujeme a túto šancu mu prajeme. Je to pre neho veľká osobná aj hokejová príležitosť.
Je skvelé, že aj v konkurenčnom prostredí, ktoré Dynamo ponúka, tu hráči odohrajú nejaký čas, môžu sa rozvíjať a dokážu sa potom vracať späť do NHL, "uviedol na webe úradujúcich domácich šampiónov športový riaditeľ klubu Petr Sýkora.
Dynamo však zároveň necháva Hájkovi priestor na prípadný návrat. "S Liborom sme dohodnutí, že ak by mu angažmán v zámorí z akéhokoľvek dôvodu nevyšlo podľa predstáv, má u nás dvere vždy otvorené a môže sa vrátiť späť do Dynama," doplnil Sýkora.
V NHL má 37. hráč draftu z roku 2016, keď si ho vybrali zástupcovia Tampy Bay, bilanciu 110 stretnutí a 12 bodov (4 + 8), všetky odohral v priebehu piatich sezón za New York Rangers. Na farme v nižšej AHL nastúpil Hájek do ďalších 134 duelov a zaznamenal 18 bodov (4 + 14).