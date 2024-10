VIDEO: Pospíšila preradili do lajny, v ktorej hral vlani. Stamkos sa vrátil do Tampy

NEW YORK. V noci na utorok bolo v NHL na programe osem duelov. Predstavili sa v nich dvaja Slováci.

"Chcel som sem prísť a získať víťazstvo pre môj tím. V zápase sme však mali pomalý začiatok. Bola to pre mňa zvláštna noc, dosť emotívna," priznal Stamkos.

Pre Jets to bola vôbec prvá prehra v 10. zápase sezóny a prvýkrát inkasovali viac než tri góly. Maple Leafs zvíťazili prvýkrát po troch prehrách.

Pre Utah to bola štvrtá prehra za sebou, Sharks sú naďalej so štyrmi bodmi najslabší tím súťaže.

Barkov víťazný návrat

Hokejisti Floridy dosiahli tretie víťazstvo za sebou, keď triumfovali na ľade Buffala 5:2.

Do zostavy obhajcov Stanleyho pohára sa vrátil kapitán Alexander Barkov, ktorý absentoval od 11. októbra.

Prezentoval sa dvoma bodmi za gól a asistenciu, ktorými pomohol ukončiť trojzápasovú víťaznú sériu Sabres.

"Je to skvelý pocit. Chýbal som dlho, no už som späť a to je dôležité. Podali sme dobrý výkon vo vydarenom zápase a bolo pre mňa zábavné byť jeho súčasťou," priznal Barkov.

Buffalo nenadviazalo na prvý vzájomný zápas v sezóne, v ktorom zdolalo Floridu 5:2.

"Dnes sme mali šancu zdolať naozaj kvalitný tím. Mali sme to na dosah, ale jednoducho sme neboli dosť dobrí na to, aby sme to zvládli," povedal tréner domácich Lindy Ruff.