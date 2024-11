VIDEO: Pospíšil sa pobil dvakrát v jednej tretine. Tatar nedohral zápas

Ten napokon doviedli do víťazného konca. Vyhrali tesne 5:4.

Bodovo sa zadarilo Tomášovi Tatarovi. Bol pri góle Tima Meiera v presilovke, keď New Jersey vyrovnávalo na 2:2 v dueli s Detroitom.

NEW YORK. Vo večerných časoch v piatok nastúpili na ľadoch NHL štyria Slováci.

Slovenský útočník sa pobil dvakrát za osem minút. V druhej tretine najprv vyzval na pästný súboj Jakea Christiansena a potom Mathieua Oliviera. Do tohto zápasu mal pritom dovedna jednu bitku v 86 zápasoch v NHL.

Z víťazstva po predĺžení sa radoval i Martin Fehérváry. Jeho Washington zdolal New York Islanders 5:4.

Erik Černák strávil na ľade 19 minút a 11 sekúnd, zaznamenal plusku, strelu, blok a päť bodyčekov. Bol účastníkom nepríjemného momentu, keď jeho strela trafila do tváre spoluhráča Anthonyho Cirelliho, ktorý opustil ľad zakrvavený.

Hokejisti Philadelphie zvíťazili nad New Yorkom Rangers 3:1. Hostia zaznamenali piatu prehru za sebou. Triumf Flyers zariadil dvoma gólmi útočník Travis Konecny, ktorý nezískal bol iba v jedinom z uplynulých 12 stretnutí.

Domácich poslal do vedenia vo štvrtej minúte Bobby Brink, o 50 sekúnd neskôr zariadil Konecny dvojgólové vedenie klubu z Pennsylvánie. Nádej vrátil hosťom v polovici zápasu Vincent Trocheck, no Konecny 28 sekúnd pred záverečnou sirénou spečatil výhru gólom do prázdnej bránky.

V ďalšom zápase Minnesota zdolala Chicago 3:2. Domáci prehrávali 0:2, ale dokázali v druhej tretine otočiť skóre aj vďaka dvom gólom kapitána Jareda Spurgeona. Blackhawks nestačili ani dva presné zásahy Ryana Donata.