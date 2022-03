Zbabelosť Taylora Halla. Protivníka napadol nešportovo zozadu

BOSTON. Iľja Ľubuškin musel v 36. minúte zápasu medzi Bostonom Bruins a Torontom Maple Leafs opustiť ľadovú plochu. Príčinou bolo zranenie.

To mu privodil Taylor Hall. Toho bodyčekoval pri snahe Bostonu prejsť do útočného pásma. Frustrovaný forvard následne uštedril obrancovi Toronta buchnát rukavicou do oblasti hlavy, pričom ho súper nevidel, keďže bol otočený chrbtom.