Rinnemu v Nashville odhalili sochu. Je to šialené, hlási legenda

NASHVILLE. Legendárny brankár Pekka Rinne sa po vyradení dresu dočkal ďalšej pocty od organizácie Nashville Predators. Pred domácou arénou klubu cez víkend odhalili jeho sochu.

Bronzová pamiatka na brankárske umenie Fína meria zhruba 360 centimetrov. Zhotovil ju Scott Wise.

"Je to neskutočné," povedal Rinne počas ceremoniálu. "Už vyradenie dresu vlani bolo nepredstaviteľnou cťou. Ako hokejistovi sa vám asi viac ani nemôže stať. Stále to spracovávam. Vidíte to, mám sochu. Je to šialené."

VIDEO: Socha Pekku Rinneho