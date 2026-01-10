VIDEO: Vydarený zápas Okuliara. Vo Švédsku sa blysol gólom a dvomi asistenciami

Oliver Okuliar
Oliver Okuliar (Autor: Facebook - Skellefteå AIK Hockey)
10. jan 2026
Bodovo sa presadil aj Cehlárik.

Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa v sobotňajšom dueli švédskej SHL blysol gólom a dvoma asistenciami a výrazne sa tak podieľal na víťazstve AIK Skelleftea nad Växjö Lakers 6:3.

Dvadsaťpäťročný krídelník, ktorý nechýba v nominácii SR na olympijský turnaj v Miláne, zvýšil v 32. minúte v presilovke na priebežných 3:0, okrem toho asistoval aj pri druhom a piatom zásahu domácich.

Okuliar nazbieral v tejto sezóne najvyššej švédskej súťaže 14 gólov a 11 asistencií v 25 zápasoch.

Bodovo sa presadil aj ďalší slovenský útočník Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu. Jeho Leksand však prehral na ľade lídra tabuľky Frölundy 4:6.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

