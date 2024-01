Asistoval jednou rukou, vyčaroval vyrovnanie. Čo povedal Pospíšilovi strelec Kadri?

"Snažím sa využívať svoju rýchlosť, keď sa dá. Keď som videl Kadriho, že sa blížil z druhej strany, skúsil som mu to prihrať, hoci to bolo jednou rukou bekhendom. Došlo to do bránky, čo je skvelé," opísal tieto momenty po stretnutí.

"Nemal som veľmi priestor na to, aby som si chytil hokejku do oboch rúk. Tak som to prihral jednou."

Pospíšil sa už naplno etabloval v prvom tíme Calgary. Je stabilnou súčasťou lajny s Kadrim a Connorom Zarym. Fanúšikovia Flames ho uznávajú za fyzický štýl, vedie tím v počte bodyčekov.

"S mojou históriou zranení musím byť, samozrejme, opatrný. Ale rád hrám fyzicky, je to súčasť mojej hry," podotkol.