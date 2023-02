Gól brankára v NHL! Trafil sa Ullmark z Bostonu

Švéd v službách Bostonu sa presadil v zápase proti Vancouveru Canucks. Strelil svoj prvý gól v kariére a je desiatym brankárom, ktorému sa to podarilo od roku 2000.

To brankár využil perfektne. Neďaleko pravej tyčky poslal puk ďalekonosnou strelou priamo do brány. Spoluhráči ho okamžite obklopili a začali skákať od radosti, Ullmark si užil aj "ťukes" so spoluhráčmi na striedačke.