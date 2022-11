Od hnevu rozmlátil hokejku. Halák získal prvý bod, pochytal 33 striel

NEW YORK. Jaroslav Halák nastúpil do svojho štvrtého zápasu v sezóne. Ani tento sa neskončil výhrou, no vybojoval aspoň bod.

New York Rangers prehrali na domácom ľade proti Detroitu Red Wings 2:3 po predĺžení. Halák mal viac práce ako jeho konkurent, pochytal 33 streleckých pokusov.

V dueli mal niekoľko vynikajúcich zákrokov. "Jazdci" napriek tomu neudržali dvojgólové vedenie z prvej tretiny. V druhej časti sa súperom podarilo vyrovnať.

Osudnou sa Halákovmu tímu stala presilovka "červených krídel" v predĺžení. Tú na víťazný gól využil Dominik Kubalík. Halák po ňom od hnevu rozmlátil hokejku.