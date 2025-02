VIDEO: Nevídaný moment. Slovenský brankár sa v zámorí pobil s prvou hviezdou

FARGO. Nočné zápasy USHL priniesli až päť kanadských bodov slovenských hokejistov. Do hry zasiahli aj dvaja brankári, jeden z nich zápas nedochytal kvôli bitke.

Útočník Theo Kiss sa stal prvou hviezdou zápasu, keď k výhre Des Moines 6:4 nad Sioux City prispel gólom a asistenciou. Na presný zásah mu prihrával obranca Richard Baran, pričom ním prekonal svojho krajana Samuela Urbana, ktorý kryl 21 z 26 striel (80,8%)

Peter Císar bodoval aj v druhom zápase po prestupe do Youngstownu, keď si pri prehre 3:5 s Waterloo pripísal asistenciu. V drese súpera skóroval Alex Mišiak, pre ktorého to bol 8. bod (4+4) v 9. zápase po tom, čo sa do zámoria presunul zo Zvolena.