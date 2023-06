Vedenie Arizony hľadá lokalitu pre novú arénu, má ich už niekoľko

Dôležitým faktom je aj to, že lokality budú môcť Coyotes odkúpiť, čím by sa vyhli prípadnému referendu.

"Stále chceme investovať a postaviť niečo, čo bude na tejto úrovni najlepšie. Všetkým fanúšikom odkazujem, že sme odhodlaní to dosiahnuť.

Boli sme sklamaní z hlasovania v Tempe, ale list sme otočili veľmi rýchlo," uviedol Gutierrez.

Dodal, že súkromné lokality už zvažovali aj predtým, no verili, že s projektom v Tempe nebudú problémy.

Pôvodný projekt sa pritom môže realizovať aj na ostatných miestach bez väčších zmien.

Gutierrez očakáva, že profilige predstaví jednu alebo viac možností do začiatku roka 2024. To je v súlade s očakávaniami komisára NHL Garyho Bettmana, ktorý chce odpoveď do polovice sezóny.

"NHL nám nedala žiadne termíny. Stále sme s nimi komunikovali o všetkých možnostiach, ktoré máme. Majú istotu, že robíme správnu vec," dodal šéf Coyotes.