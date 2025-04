VIDEO: Šialený večer v Dallase. Vancouver v závere prehrával o tri góly, no aj tak vyhral

Ak by Canucks v zápase nebodovali, prišli by aj o teoretickú šancu na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii. Aj napriek heroickému víťazstvu je ich šanca na účasť vo vyraďovacích bojoch iba v teoretickej rovine, zatiaľ čo Dallas ju má už istú.

Canucks však v závere vyvinuli tlak, ktorý vyústil do gólov Aatu Rätyho (v čase 59:00) a dvoch presných zásahov Piusa Sutera (59:30 a 59:53). Šokovaní Stars síce v predĺžení ustáli oslabenie po vylúčení Mikku Rantanena, no po ňom dokonal obrat hostí Kiefer Sherwood.

Canucks zdolali tohto súpera prvýkrát po štyroch prehrách. Zároveň mu predĺžili sériu prehier na tri zápasy. Stars viedli na začiatku tretej tretiny 3:0 a keď útočník Mikael Granlund upravil gólom do prázdnej bránky v 58. minúte na 5:2, zdalo sa byť „vymaľované.“

Tréner Dallasu Pete DeBoer bol rád, že nešlo o zápas play-off. „V tejto lige som vyhral i prehral veľa zápasov, no nikdy nie takýmto spôsobom. Dúfam, že sa z toho poučíme. Je to veľmi nešťastná prehra, ktorá zatienila veľa dobrých vecí, ktoré sme dnes spravili.“

Nadšenie neskrývali ani ďalší hráči Canucks, ktorí si budú zápas v Dallase ešte dlho pamätať. „Bolo to najzábavnejšie víťazstvo, aké som zažil. Je to jasný odkaz nášho tímu, ktorý sa nikdy nevzdáva," poznamenal obranca Victor Mancini.

Veľa to vypovedá o charaktere nášho tímu a kvalite hráčov. Dodá nám to sebavedomie pred nasledujúcimi zápasmi. Vieme, v akej sme situácii,“ konštatoval Sherwood podľa nhl.com.

„Ukázali sme až šialenú odolnosť. Nikdy som nezažil takéto veľké návraty do zápasu. Bolo to ako na horskej dráhe, raz hore, raz dole.

Podľa Rantanena by mohlo ísť o dobrú lekciu pred nastávajúcou vyraďovacou časťou: „Pred poslednou minútou základného hracieho času máte náskok o tri góly a napokon prehráte. Je to šialené.

Všetci sa musíme pozrieť do zrkadla a pokúsiť sa byť lepší. Ak by podobná situácia nastala aj v play-off, tak musíme vytrvať v našom úsilí až do poslednej sekundy a strážiť si priestor okolo našej bránky.“