Disciplinárka trestala. Žilina prišla o dôležitého útočníka, Nitra o obrancu

TASR|30. nov 2025 o 16:04
Suspendovaný bol aj hráč Prešova.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal jednozápasovou stopkou Adriána Valiguru (HC Prešov), Brendana Randorda (Vlci Žilina) a Marka Stachu (HK Nitra) za zákroky v piatkových dueloch 23. kola Tipsport ligy.

Valigura podľa SPH DK SZĽH v zápase s Popradom bezohľadne ohrozil protihráča tým, že po korčuľovaní smerom k nemu doňho naskočil a vrazil neprimeranou silou.

Útočník Prešova duel neodohral a od rozhodcov inkasoval trest na 5 minút a do konca stretnutia za napadnutie hlavy a krku.

Stacha sa previnil v súboji so Žilinou ohrozením protihráča, že sa zahnal svojou hokejkou a zasiahol protihráča do tváre.

Rozhodcovia Stachovi po preskúmaní videozáznamu udelili trest na 5 minút a do konca zápasu.

V rovnakom dueli sa Ranford dopustil bezohľadného ohrozenia protihráča, keď ho svojim ramenom zasiahol vysokou intenzitou do oblasti hlavy a krku.

Tiež dostal od arbitrov trest na 5 minút a do konca zápasu. Informovala oficiálna stránka SZĽH.

