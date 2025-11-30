Disciplinárka trestala. Žilina prišla o dôležitého útočníka, Nitra o obrancu

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal jednozápasovou stopkou Adriána Valiguru (HC Prešov), Brendana Randorda (Vlci Žilina) a Marka Stachu (HK Nitra) za zákroky v piatkových dueloch 23. kola Tipsport ligy.
Valigura podľa SPH DK SZĽH v zápase s Popradom bezohľadne ohrozil protihráča tým, že po korčuľovaní smerom k nemu doňho naskočil a vrazil neprimeranou silou.
Útočník Prešova duel neodohral a od rozhodcov inkasoval trest na 5 minút a do konca stretnutia za napadnutie hlavy a krku.
Stacha sa previnil v súboji so Žilinou ohrozením protihráča, že sa zahnal svojou hokejkou a zasiahol protihráča do tváre.
Rozhodcovia Stachovi po preskúmaní videozáznamu udelili trest na 5 minút a do konca zápasu.
V rovnakom dueli sa Ranford dopustil bezohľadného ohrozenia protihráča, keď ho svojim ramenom zasiahol vysokou intenzitou do oblasti hlavy a krku.
Tiež dostal od arbitrov trest na 5 minút a do konca zápasu. Informovala oficiálna stránka SZĽH.