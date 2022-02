Uzávierka prestupov: Slovan aj Košice siahli po legionároch. Čo iné tímy?

„Veríme, že Anthony bude tým posledným chýbajúcim kamienkom v zostave na play off a do bránkoviska prinesie v prípade potreby ešte viac istoty a skúseností. Máme na neho výborné referencie, a to na jeho výkony na ľade, ako aj na správanie v kabíne.

„S výhľadom do play-off prichádza dobre stavaný stredný útočník, ktorý má skúsenosti s KHL a nemeckou DEL. Vyrástol v zámorskom prostredí, má odohraté štyri sezóny v univerzitnej NCAA. Okrem dobrej postavy má aj veľmi dobrý pohyb a veríme, že pomôže našej hre v útočnom i obrannom pásme," povedal na margo príchodu Bruncisa do Nitry, prezident klubu Miroslav Kováčik.

Po jeho odchode sa zároveň uvoľnilo jedno miesto pre legionára. To by mohol zabrať útočník - center, keďže Dávid Skokan je zranený a nehral ani v rámci 38. kola, v ktorom sa Poprad predstavil na ľade Nových Zámkov.

Zlatý medailista zo svetového šampionátu v roku 2000 by mal do kabíny Dukly priniesť najmä skúsenosti. V aktuálnej sezóne, pred ktorou obnovil svoju kariéru, si na seba obliekal dres druholigových Benátiek nad Jizerou. V 15 stretnutiach si na svoje konto pripísal 13 bodov za 7 gólov a 6 asistencií.

„Myslím si, že aj v 43 rokoch nám má Radek stále čo dať. Je to hráč, ktorého ja poznám osobne, je to líder, bude prínosom do kabíny. Vie hráčov a tím poblázniť a zmeniť momentum v zápase. Po rozhovore s ním sa ukázalo, že má veľkú chuť do hokeja a je hladný po hre. Verím, že nám pomôže,“povedal po príchode Dudu do Trenčína, športový manažér Dukly Branko Radivojevič.

Dukla má stále voľné jedno miesto pre legionára.

Počet legionárov: 6

HC Grotto Prešov

Okrem toho, že vedenie klubu na čele s prezidentom Róbertom Ľuptákom omilostilo Čecha Dávida Ružičku, zaplateného do kauzy "prepravky", mužstvo z prvoligového Humenného posilnil obranca Damián Novický, odchovanec klubu.