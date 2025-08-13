Američania boli proti Nemcom nemilosrdní. Strelili osem gólov

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B
USA - Nemecko 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
Góly: 3. J. Williams (Puchner), 4. Harvey (Duskocy), 5. Hextall (Zielinski, Davidson), 22. Harper (Rogowski, Salandra), 31. Duskocy, 43. Varga (Zielinski, Hextall), 46. Zielinski (Davidson, Klepov), 46. Harvey (Duskocy) – 53. Peterka (Schlossnikel)
TRENČÍN. Americkí hokejisti do 18 rokov zdolali v záverečnom zápase skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 rovesníkov z Nemecka 8:1.
Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Americkí hokejisti kontrolovali celý priebeh zápasu. Po prvej tretine viedli už 3:0, po druhej 5:0.
Jediný gól Nemecka strelil len 16-ročný Jack Peterka, no až za stavu 8:0 pre zámorský tím.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
2
2
0
0
0
15:3
6
2.
USA
3
1
0
0
1
17:9
6
3.
Slovensko
2
1
0
0
1
4:6
3
4.
Nemecko
3
0
0
0
1
0:11
0