Američania boli proti Nemcom nemilosrdní. Strelili osem gólov

Hokejisti USA do 18 rokov. (Autor: Facebook/Hlinka Gretzky Cup)
Sportnet, TASR|13. aug 2025 o 18:02
Jediný gól strelilo Nemecko v záverečnej tretine.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B

USA - Nemecko 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)

Góly: 3. J. Williams (Puchner), 4. Harvey (Duskocy), 5. Hextall (Zielinski, Davidson), 22. Harper (Rogowski, Salandra), 31. Duskocy, 43. Varga (Zielinski, Hextall), 46. Zielinski (Davidson, Klepov), 46. Harvey (Duskocy) – 53. Peterka (Schlossnikel)

TRENČÍN. Americkí hokejisti do 18 rokov zdolali v záverečnom zápase skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 rovesníkov z Nemecka 8:1.

Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Americkí hokejisti kontrolovali celý priebeh zápasu. Po prvej tretine viedli už 3:0, po druhej 5:0.

Jediný gól Nemecka strelil len 16-ročný Jack Peterka, no až za stavu 8:0 pre zámorský tím.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

2

2

0

0

0

15:3

6

2.

USA

3

1

0

0

1

17:9

6

3.

Slovensko

2

1

0

0

1

4:6

3

4.

Nemecko

3

0

0

0

1

0:11

0

    teraz
