ONLINE: USA - Nemecko dnes, Hlinka Gretzky Cup 2025 LIVE (skupina B)

Sportnet|13. aug 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025: USA U18 - Nemecko U18.

TRENČÍN. Hokejisti USA a Nemecka do 18 rokov dnes hrajú zápas skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.

Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: USA U18 - Nemecko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, streda, Trenčín, LIVE)

Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
13.08.2025 o 15:30
3. kolo
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Německo

O první výhru a body na turnaji budou bojovat Němci. Těm se totiž dva zápasy zápas na Hlinka Gretzky Cupu nepovedly. Nad jejich síly byla švédská osmnáctka, která německý stejně starý výběr porazila vysoko 10:0. No a ve druhém utkání pak nestačili naši západní sousedé na Slovensko, tomu podlehli 0:1.
USA:
Reprezentace USA nepřijela na turnaj s největšími hvězdami. Má ale tak širokou základnu, že i v tomto výběru jsou výborní hokejisté. To Spojené státy potvrdily i v přípravném duelu s Českem, které zdolaly 4:3, a následně již v ostrém duelu se Slovenskem. Domácí tým sice ještě dvě minuty před koncem držel nerozhodný stav 3:3, Američané však rozpoutali obrovský tlak a Noah Davidson rozhodl. Zbylé dva góly pak vítězové přidali při slovenské hře bez brankáře. USA tedy nakonec vyhrálo 6:3. Naposledy ale Američané nestačili na výběr Švédska 5:3.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:30.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

2

2

0

0

0

15:3

6

2.

USA

2

1

0

0

1

9:8

3

3.

Slovensko

2

1

0

0

1

4:6

3

4.

Nemecko

2

0

0

0

2

0:11

0

Reprezentácie

