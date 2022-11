Devils vyrovnali rekord zo sezóny 1993/94. Musíme zostať nohami na zemi, vraví kapitán

Newark 9. novembra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zdolali v noci na stredu Calgary 3:2 a dosiahli métu desiatich víťazstiev v prebiehajúcej sezóne, pričom na to potrebovali iba 13 stretnutí. Vyrovnali tak klubový rekord zo sezóny 1993/94.

Devils vyhrali už sedem zápasov po sebe, čo výrazne prispelo k vyrovnaniu tímového rekordu. "Chceme to udržať. Teraz máme veľa sebadôvery, no ako som povedal na začiatku sezóny, nemôžeme sa dostať príliš ´dole´, ak prehráme pár zápasov a byť príliš namyslení, ak ich zopár vyhráme. Musíme zostať nohami na zemi, pracovať na chybách a snažiť sa byť ešte lepší ako tím," povedal kapitán Hischier.

Nečakane dobrá forma vyniesla New Jersey už na druhé miesto tabuľky Východnej konferencie, čo samozrejme teší aj trénera Lindyho Ruffa: "Musíte nájsť rôzne spôsoby, ako vyhrávať a nám sa to darí. V prvej tretine nám to nešlo, no na začiatku druhej sme sa dostali späť do hry, využili sme našu rýchlosť a predvádzali sme dobrý hokej."

Ružička dostal druhýkrát v sezóne šancu v drese Calgary. Tréner Darryl Sutter zaradil slovenského centra na ľavé krídlo prvého útoku, kde chýbal pre zranenie tretí najproduktívnejší hráč minulej sezóny Jonathan Huberdeau.

Ružička odohral takmer 16 minút, vyslal na súperovu bránu jednu strelu a asistoval pri presilovkovom góle Tylera Toffoliho, keď využil svoju postavu a zaclonil vo výhľade českému brankárovi Vítekovi Vaněčkovi. Útočník Flames si okrem asistencie pripísal do štatistík aj jednu strelu na bránku a dva bodyčeky.