Nováčik Montrealu má už 40 asistencií, bratia Schennovci sa zapísali do histórie NHL

Útočník Brayden Schenn zo St. Louis odohral na ľade Washingtonu svoj 1000. zápas v základnej časti NHL.

V prebiehajúcej sezóne dosiahol na tento míľnik aj jeho brat Luke, ktorý pôsobí v Nashville.

Stali sa historicky prvou bratskou dvojicou, ktorá dosiahla na 1000. zápas v rovnakej sezóne.

Celkovo ide o 10. súrodencov v histórii súťaže, ktorí dosiahli štvorciferný počet zápasov.

Práve v súvislosti s nimi, predovšetkým s Braydenom, sa v zámorí špekuluje o možnej výmene ešte pred 7. marcom, keď nastane prestupová uzávierka.

"Už som to počas kariéry zažil a ak mám byť úprimný, vtedy som to neočakával. Nikdy neviete, či sa to stane a kedy sa to stane. Ja však vždy hovorím, že milujem St. Louis Blues. Je to skvelá organizácia. Radšej všetko beriem deň za dňom a sústredím sa na svoju hru," uviedol Schenn pre nhl.com.