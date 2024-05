Banská Bystrica potvrdila príchod Országha. Klub mení štruktúru aj názov

"S Vladom prichádza človek vysokých kvalít a ešte lepší tréner. Vracia sa aj víťazná kultúra, ktorú sme sa snažili nájsť a nedarilo sa to. Formujeme a skladáme káder tak, aby sme mohli hrať o najvyššie priečky každý rok," uviedol na tlačovej konferencii športový manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár, ktorý upresnil, že Országh podpísal zmluvu na rok s ročnou opciou.

BANSKÁ BYSTRICA. Novým trénerom hokejistov Banskej Bystrice sa stal pre nasledujúcu sezónu 2024/25 Vladimír Országh. Vedenie klubu to potvrdilo na utorňajšej tlačovej konferencii v Tipsport aréne pod Urpínom.

"S Vladom Országhom počítame dlhodobo, sme v priateľkom a kamarátskom vzťahu, no realita, že by sa to mohlo profesionálne stretnúť medzi klubom a ním sa udiala až nedávno. Máme už kostru tímu, aj spoločné predstavy. Verím, že s Vladom postavíme silný tím, o čom svedčí aj jeho osobná angažovanosť v tomto smere.

Myslíme na titul v dlhodobom horizonte, no prečo nie aj o rok? Rozdiely medzi klubmi sú malé, parita medzi tímami bude i tento rok veľmi vysoká. Samotné financie ešte nebudú garantovať úspech. Je to dlhodobá súťaž, ukáže sa poctivá dennodenná práca," dodal Pisár.

VIDEO: Vladimír Tropp, výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva