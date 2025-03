Raketový nástup Košíc slávil proti Trenčínu úspech. Nerozhodil ich ani neuznaný gól

Tommi Hämäläinen, tréner Trenčína: "Dnes sme len predstierali, že hráme hokej a to nie je dobré. Nemali sme takú formu ako včera. Stále je pred nami dosť zápasov a musíme veriť, že vyhráme ešte dvakrát."

Dan Ceman, tréner Košíc: "Dobre sme čítali hru, dnes išli na rozdiel od včerajšieho zápasu všetci naplno a to vplývalo dobre na celý tím. Úlohu zohral aj náš pokoj na puku. Chceli sme to dnes viac otvoriť a dostať sa do väčších šancí, čo sa nám darilo v hre päť na päť. Celkovo sme boli lepší. Janus si zaslúžil dnešné víťazstvo a pravdepodobne bude chytať aj v ďalšom zápase."