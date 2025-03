Košice v Trenčíne padli. Dukla vyhnala Riečického z brány už po desiatich minútach

/zdroj: JOJ Plus/

Tommi Hämäläinen, tréner Trenčína: "Najdôležitejším kľúčovým faktorom bolo toto publikum. Bolo fantastické. Keď sa pozrieme na našu hru, tak sme hrali dobrý hokej s pukom vtedy, keď sme mali. Okrem toho sme aj dobre bránili."

Dan Ceman, tréner Košíc: "Nehrali sme play off hokej. Niektorí hráči chceli, ale nebolo to dostačujúce. Niektorí hráči dali do toho všetko, ale nebolo ich dostatok na to, aby sme hrali play off hokej."