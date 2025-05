VIDEO: Obhajca Stanley Cupu úvodný zápas nezvládol. Hrdinom Toronta sa stal Nylander

NHL - 2. kolo play-off - 1. zápas

Americký útočník so slovenskými koreňmi Knies však zabezpečil Maple Leafs opäť náskok, ktorý už v závere len skorigoval Sam Bennett.

„Bola to pre neho určite náročná situácia, najmä keď sa to stalo v dôležitom play off zápase. Zvládol to však dobre a vyhrali sme, to je na prvom mieste,“ povedal o výkone náhradníka kouč Toronta Craig Berube.

Pred ním to naposledy dokázal Wendel Clark v roku 1994. Rielly dosiahol svoj 14. gól vo vyraďovačke v kariére a dostal sa tak na čelo klubovej historickej tabuľky obrancov pred Iana Turnbulla.

„Od začiatku sme na nich vybehli a niekoľko dobrých šancí na skórovanie sme dokázali využiť, čo bolo pre nás dôležité. Teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas,“ povedal Nylander, ktorý mal zhodnú bilanciu 2+1 aj v predchádzajúcom súboji s Ottawou a je desiaty hráč v histórii Maple Leafs s aspoň dvoma po sebe idúcimi viacgólovými zápasmi v play off.

Krátko po zápase ešte nemal bližšie informácie o zdravotnom stave Stolarza, ktorý pravdepodobne doplatil na úder rukou do hlavy od útočníka Floridy Bennetta.

„Panteri“ zažili nevydarenú prvú tretinu, po nej už len doťahovali náskok súpera.

„Bola to ozajstná búrka, takto sme určite nechceli začať zápas. Neboli sme to my. V druhej sme sa už trochu zdvihli a v tretej tretine sme mali celkom dobrý tlak,“ povedal tréner Floridy Paul Maurice pre oficiálnu stránku súťaže.

K jeho názoru sa pridal aj kapitán tímu Aleksander Barkov: „Nebol to z našej strany dobrý štart. Ale postupom času sme sa trochu zlepšovali a v tretej tretine to už bolo dobré, takže sme sa z tohto zápasu opäť poučili. Nie je to výsledok, aký sme chceli, ale poučili sme sa a ideme ďalej.“

Florida sa musela zaobísť bez zadáka Aarona Ekblada, ktorý si odpykával zvyšok dvojzápasového trestu za zákrok na Brandona Hagela z Tampy Bay zo štvrtého stretnutia série 1. kola.