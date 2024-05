Pastrňák odpovedal na kritiku. Gólom v predĺžení poslal Boston do ďalšieho kola

NHL - 1. kolo play-off - 7. zápas

A on mu odpovedal najlepším možným spôsobom. Rozhodol totiž siedmy duel v predĺžení. Vďaka jeho gólu sa "medvedi" dostali do druhého kola.

“Je to veľký moment. Odľahlo nám, že sme to zvládli. Držali sme spolu počas celej série, aj keď sme dva zápasy prehrali, som veľmi hrdý na náš tím.

S trénerovými slovami som nemal najmenší problém, povedal by som to isté. Snaží sa z nás dostať to najlepšie, preto má vysoké očakávania. Vzal som to ako chlap, priznal som si, že musím byť lepší," povedal Pastrňák.

Bruins sa v druhom kole stretnú s Floridou Panthers, ktorí vyradili Černákovu Tampu Bay. Práve proti tomuto mužstvu vlani vypadli už v prvom kole.

Toronto zažíva ďalšie sklamanie v play-off a čakanie na Stanley Cup sa opäť natiahne. Naposledy dvihli Maple Leafs pohár nad hlavu v roku 1967.