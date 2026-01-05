Regenda hrá v NHL lepšie ako v AHL. Slafkovský, na akého Montreal čakal, je tu

Na ľade strávil len niečo vyše deviatich minút, ale blysol sa hetrikom. Nie, nehovoríme o hviezdnom hráčovi prvého útoku.
Reč je o Pavlovi Regendovi.
Slovenský útočník dostáva v profilige minimum príležitostí, ale odvďačuje sa za nich skvelou produktivitou. V štyroch zápasoch, ktoré odohral v súčasnej sezóne, má na konte už päť gólov.
Na 60 odohraných minút strelí viac ako šesť gólov.
Samozrejme, vzorka je veľmi malá (odohral dohromady len 49:13 min.), ale v tejto štatistike je najlepší v NHL spomedzi hráčov, ktorí odohrali aspoň desať minút.
Pavol Regenda je jedným z top 5 slovenských hokejistov v zahraničí za uplynulý týždeň. Ďalšími sú opäť Juraj Slafkovský, Kristián Pospíšil z českej ligy a Martin Chromiak s Marošom Jedličkom z AHL.
Pavol Regenda
Zápasový report Pavla Regendu zo súčasnej sezóny vyzerá nejak takto:
Zápasy Pavla Regendu v sezóne 2025/26 v NHL:
1.12. proti Utahu – 1 gól (12:32 min.)
3.12. proti Washingtonu – 1 gól (12:54 min.)
31.12. proti Minnesote - 0 bodov (14:36 min.)
3.1. proti Tampe Bay – 3 góly (9:11 min.)
Minulý týždeň tak odohral dva zo štyroch zápasov v súčasnej sezóne NHL.
Pri malom čase na ľade dokáže byť veľmi produktívny. V uplynulej kariére v profilige odohral pred týmto ročníkom 19 zápasov s bilanciou 1+2.
Teraz dáva góly a vďačí tomu aj šanciam, ktoré dostáva počas presilových hier. V súčasnej sezóne v nich dal tri góly.
Jeho hetrikový večer proti Tampe však nebol taký radostný, ako by mohol byť. Napriek tomu, že odohral najmenej spomedzi útočníkov, bol jediným strelcom svojho tímu. San Jose prehralo hladko 3:7.
"Neviem, čo povedať. Mal som šťastie," hovoril po stretnutí rodák z Michaloviec. "Mojou úlohou je byť pred bránou a bol som za to odmenený.
Samozrejme, mám radosť, že som dal tri góly, ale mrzí ma prehra. Nehrali sme dobre. Mali sme zlý začiatok, rýchlo sme dostali tri góly a potom je ťažké hrať s takým tímom ako je Tampa.“
VIDEO: Hetrik Pavla Regendu proti Tampe Bay
Po treťom góle zasypali ľad SAP Centra čiapky na oslavu gólového hrdinu. Po zápase ho chválili spoluhráči aj tréner, ale aj ten podotkol, že stále je priestor zlepšovať sa.
Zaujímavosťou je, že Pavol Regenda má v súčasnej sezóne viac gólov v NHL ako v AHL. V nižšej zámorskej súťaži síce odohral za San Jose Barracuda 28 duelov, ale strelil len štyri góly, ku ktorým pridal osem asistencií.
„Dal som viac gólov tu ako za Barracudu. Som šťastný. Neviem čo bude ďalej, užívam si každý deň v NHL a snažím sa robiť, čo môžem," hovoril po výnimočnom zápase Regenda.
Jeho výkony v profilige si však pýtajú väčšiu pozornosť. V prvých dvoch stretnutiach sa gólovo presadil a aj tak putoval na farmu. Teraz by to mohlo byť inak.
Na poslednom tréningu bol súčasťou druhého útoku s Wennbergom a Toffolim.
„Ak bude Regenda pokračovať v hernom štýle, ktorý predvádza, myslím si, že by bolo veľmi náročné pre trénera Ryana Warsofskeho a generálneho manažéra Mikea Griera vynechať ho zo zostavy alebo poslať ho do AHL,“ tvrdí novinár JD Young.
„Myslím si, že dobre využíva čas na ľade, ktorý dostáva ako hráč tretieho útoku. Má schopnosť dostať sa pred bránu a dávať odtiaľ góly.“
Juraj Slafkovský
25 bodov v posledných 30 zápasoch, 22 bodov za posledných 20 duelov a dvanásť bodov v posledných ôsmich zápasoch.
Stále rastúca forma Juraja Slafkovského znamená, že opäť patrí medzi piatich najlepších slovenských hokejistov v zahraničí.
Tentokrát síce odohral dva zápasy bez bodu, ale vykompenzoval to ďalšími duelmi a týždeň opäť ukončil s bilanciou bod na zápas.
V štyroch stretnutiach strelil dva góly a pridal dve asistencie.
Najprv režíroval víťazstvo na ľade Caroliny v pomere 7:5 pre Habs. Odštartoval to prihrávkou na gól Kapanena a následne krásnym gólovým sólom, ktoré znamenalo víťazný zásah.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského proti Caroline
V nedeľu večer zaknihoval ďalšie dva body. Pri výhre 4:3 po predĺžení na ľade Dallasu opäť prihral na gól spoluhráča Kapanena a v presilovke zvyšoval na 3:2.
"V poslednom období to bolo celkom dobré. Len sa snažím tvoriť hru a posielať puk na bránku," hovoril Slafkovský.
"Darí sa mi odvádzať dobrú prácu a skrátka sa v každom zápase snažím ukázať to najlepšie. Na ľade sa teraz cítim naozaj dobre. Som schopný vytvoriť viac situácii. Celkovo sa cítim skvele, takže v tom chcem pokračovať a hrať takto aj ďalej."
V „detskom“ útoku s 22-ročným Oliverom Kapanenom a 20-ročným Ivanom Demidovom sa mu darí. Pravidelne sú najnebezpečnejšou formáciou tímu a chváli ich aj tréner Martin St. Louis:
„Ukazujú nám dobrý hokej. Nie len v ofenzíve, ale aj v defenzíve. Sú organizovaní, sú prepojení, je zábava sledovať ich.“
Zdá sa, že Juraj Slafkovský, na ktorého fanúšikovia Montrealu čakali, už naplno dorazil. Posledné týždne je lídrom Canadiens a na ľade dominuje. Stále má pri tom len 21 rokov.
Kristián Pospíšil
Zo zámoria sa na chvíľu vrátime do Európy. Kometa Brno má v českej najvyššej súťaži veľmi zlú formu – posledných päť zápasov = päť prehier.
Tréner Kamil Pokorný dokonca na vlastnú žiadosť skončil na lavičke obhajcu titulu.
Slovenský útočník Kristián Pospíšil si však zaslúži za svoje výkony pochvalu. Hlavne za tie v posledných dvoch dueloch.
Pri prehre 2:3 s Karlovymi Varmi mal dve asistencie, pri prehre 2:4 s Kladnom zase bilanciu 1+1. V novom roku 2026 sa tak podieľal zatiaľ na každom góle svojho klubu.
VIDEO: Gól Kristiána Pospíšila proti Kladnu v čase 3:07
Pre kompletnosť štatistík uvediem, že do uplynulého týždňa patrí aj prehra 3:4 po nájazdoch v Třinci, kde Pospíšil nebodoval.
V posledných dueloch nastupoval v útoku s bratmi Tomášom a Hynekom Zohornovcami a zdá sa, že sa im spolu darí.
Pospíšila však mrzia slabé výkony mužstva, ktoré sa prepadlo už na desiatu priečku: „V poslednej dobe boli naše posledné víťazné zápasy len o gól, ale takisto naše prehry boli tiež len o gól.
V extralige sa trestajú detaily, ktoré urobíme správne alebo nesprávne. Potom sa to môže otočiť na obe strany. Teraz sa tie detaily prikláňajú skôr k druhému tímu,“ hovoril Pospíšil pre hokej.cz.
Výkony 29-ročného krídelníka môžu byť zaujímavé aj smerom k zimnej olympiáde. Sám však nevie, či bude nominovaný. Celkovo má v sezóne po 36 zápasoch sedem gólov a 20 asistencií.
„Absolútne neviem, čakám. Olympiáda je niečo, čo chce každý hráč, takže ak dostanem pozvánku, budem nadšený a budem sa tam tešiť,“ dodal pre web hokej.cz.
Martin Chromiak
Stále len 23-ročný Chromiak hrá už štvrtú sezónu v mužstve Ontario Reign v AHL. V súčasnom ročníku by mohol prekonať svoje bodové maximum z minulej sezóny, ktoré činilo 40 bodov.
Teraz má po 32 dueloch 23 kanadských bodov. Za uplynulý týždeň pridal tri body v štyroch stretnutiach.
V prvých dvoch dueloch nebodoval. Asistenciu si potom zapísal pri výhre 3:2 nad Coachella Valley Firebirds a v noci z nedele na pondelok režíroval výhru Ontaria nad Iowa Wild 3:0 dvoma gólmi.
Najprv súperovi vypichol puk, ukázal svoju rýchlosť a bekhendom zakončil.
„Musíte vedieť, v akej pozícii ste a čo urobí brankár. Toto zakončenie sa mi v minulosti viackrát podarilo, tak som to spravil znova,“ komentoval svoj gól, ktorý bol nakoniec aj víťazný.
Pri druhom presnom zásahu vošiel s pukom do pásma, prekorčuľoval až k bráne a efektne obišiel brankára.
Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu a AHL ho za tento výkon označila ako tretiu hviezdu celého hracieho dňa.
Chromiak vie ukázať svoju rýchlosť a bolo ju vidno aj pri tomto dvojgólovom zápase.
„Myslím si, že je to moja silná stránka. Snažím sa využiť moju rýchlosť tak často, ako to je možné. V posledných zápasoch som sa na to snažil zamerať a teším sa, že to fungovalo.“
Maroš Jedlička
Maroš Jedlička hral naposledy ešte 13. decembra. Do zostavy Colorada Eagles v AHL sa potom vrátil 4. januára, keď nastúpil vo štvrtom útoku.
Za uplynulý týždeň tak odohral len jeden zápas, ale bol v ňom viditeľný.
Strelil svoje prvé dva góly sezóny. Pri tom prvom sa presadil po efektnej strele, druhý gól pridal po dorážke.
VIDEO: Prvý gól Maroša Jedličku proti Hendersonu
Jeho Colorado však prehralo s Hendersonom 3:4 a ukončilo tak šesťzápasovú šnúru so ziskom bodu.
VIDEO: Druhý gól Maroša Jedličku proti Hendersonu
Jedličku si v roku 2023 vybralo Colorado v siedmom kole draftu. Jeho zdravotné problémy však spôsobili časté absencie.
V súčasnej sezóne odohral na farme 21 duelov so ziskom šiestich bodov (2+4).
Nedeľná noc v AHL tak dopriala Slovákom. Martin Chromiak aj Maroš Jedlička skórovali, a to rovno dvakrát.