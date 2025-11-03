Slafkovský potvrdzuje svoje slová, január má už v novembri. Montreal v predĺžení ešte neprehral

BRATISLAVA. „Posledné dve sezóny som začínal pomaly a nemôžem to zopakovať. Musím sa poučiť z vlastných chýb." Juraj Slafkovský nechcel pred štartom sezóny pripustiť ďalší nevydarený úvod.
Slová o tom, ako chce byť ťahúňom tímu a nie len o tom v lete rozprávať, zatiaľ napĺňa do bodky. V uplynulom týždni (27.10. - 2.11.) dvakrát skóroval a Montreal dvakrát vyhral.
V tradičnom sumári o najlepších Slovákoch pôsobiacich v zahraničí sme nemohli vynechať Libora Hudáčka, ktorý strelil hetrik a pridal aj dve asistencie.
Výkonmi zaujali aj dvojbodoví Oliver Okuliar a Jozef Viliam Kmec. Do výbornej reprezentačnej formy sa dostal aj brankár Stanislav Škorvánek.
Juraj Slafkovský
Streliť gól v troch zápasoch po sebe je výkon, ktorý si v NHL zaslúži rešpekt. V lige, kde brankári patria k najlepším na svete a priestoru pred nimi je stále menej, presadiť sa vôbec nie je jednoduché.
Juraj Slafkovský sa však v posledných dňoch dostal do streleckej pohody – postupne sa presadil proti Vancouveru (4:3), Seattlu (4:3 pp) aj Ottawe (4:3 pp).
VIDEO: Gól Slafkovského po parádnej prihrávke od Suzukiho
Pre montrealskú dvadsiatku ide len o druhý takýto zápis v doterajšej kariére za morom. Podobnú sériu predviedol naposledy na prelome januára a februára 2024.
V doterajšom priebehu sezóny má na konte už šesť presných zásahov. Ak porovnáme súčasnú a minulú sezónu, gólové štatistiky 21-ročného útočníka sú diametrálne odlišné.
Na začiatku novembra 2024, približne v rovnakom období ako teraz, mal Slafkovský na konte iba jeden presný zásah. Šiesty gól dokázal streliť až 20. januára 2025. To je rozdiel takmer troch mesiacov.
Montreal ťahá trojzápasovú šnúru víťazstiev. Z 12 zápasov má deväť výhier a tri prehry. Hoci už viackrát tím stratil viacgólové vedenie, v predĺžení ešte ani raz z piatich pokusov neprehral. Aktuálne je na prvom mieste Atlantickej divízie.
Libor Hudáček
Libor Hudáček opäť raz ukázal, že keď má svoj deň, vie roztočiť poriadne hokejové divadlo. V utorok sa mu všetko lepilo na hokejku – proti Českým Budějoviciam nastrieľal hetrik, pridal asistenciu a potiahol Třinec k výhre 6:3.
Hoci je vyhlásený kanonier, nad podobnými zápismi v 35 rokoch už iba mávne rukou.
VIDEO: Hetrik Libora Hudáčka do siete Českých Budějovíc
„Práve som sa dozvedel, že umelá inteligencia povedala štyri, a je to tak. Za každý gól som rád, ale už nemám dvadsať rokov, takže v hlave to úplne nemám. Skôr sa zameriavam na víťazstvá. Na konci dňa síce človek môže dať góly, aj tak sa však počítajú výhry,“ hovoril po mimoriadne vydarenom zápase pre isport.cz so svojím typickým humorom.
V podaní Hudáčka to nebol len jeden vydarený večer. V nedeľu proti Pardubiciam síce Třinec prehral 2:4, no Hudáček pridal ďalšiu asistenciu a potvrdil, že momentálne je vo forme, akú by mu mohli závidieť aj mladší spoluhráči.
V 19 dueloch nazbieral 20 bodov (9+11) a patrí medzi najproduktívnejších hráčov českej extraligy.
Zo skvelou formou mal prísť aj na reprezentačný zraz, no jeho účasť na Nemeckom pohári na poslednú chvíľu padla.
Oliver Okuliar
Na Nemeckom pohári sa v najcennejšom drese predstaví aj Oliver Okuliar, ktorý má za sebou rovnako vydarený týždeň, na ktorý bude spomínať. V drese Skelleftey strelil dva góly, no jeho prínos sa nerátal len číslami.
Najprv sa v utorok presadil v zápase proti Lulei, jeho tím vyhral 3:0. V tom istom dueli však ukázal aj svoju obetavosť – po tvrdom zákroku Briana O’Neilla skončil s krosčekom v tvári a vybojoval presilovku.
VIDEO: Krošček do tváre Okuliara
Kanadský útočník si za nešetrný faul vyslúžil dvojzápasový dištanc a pokutu 33-tisíc švédskych korún, teda približne 2 800 eur.
„Taký je hokej. Som na to zvyknutý. Počas celej svojej kariéry som rád bol tam, kde sa veci dejú, a potom niekedy dostanete facku,“ reagoval Okuliar.
Ešte väčší zápis do štatistík prišiel v sobotu proti Örebru. Okuliar sa znovu trafil – už po šiestykrát v sezóne – a keď sa duel dostal až do nájazdov, vzal zodpovednosť na seba.
VIDEO: Presná trefa Okuliara do siete Örebra
Rozhodol o víťazstve Skelleftey 4:3 a potvrdil, že jeho forma pred reprezentačnou prestávkou má tú správnu gradáciu.
Momentálne hrá s obrovskou sebadôverou, tvrdosťou aj inštinktom strelca, ktoré z neho robia jedného z najzaujímavejších Slovákov v európskych ligách, ktorý bude bojovať o olympijskú miestenku.
Jozef Viliam Kmec
V zámorí sa začína čoraz viac udomácňovať. Jozef Viliam Kmec má za sebou vydarený týždeň, počas ktorého zdvojnásobil svoj doterajší bodový zisk.
Nedraftovaný obranca pôsobiaci na farme Vegas si pripísal dve asistencie. Najprv pomohol Hendersenu k výhre 6:2 nad Ontariom, v nedeľu pridal ďalší presný zásah do štatistík pri triumfe 7:3 nad Abbotsfordom.
V súčte má po siedmich zápasoch štyri gólové prihrávky a ukazuje, že na AHL sa dokázal rýchlo adaptovať.
Kmec hrá spoľahlivo, zodpovedne a bez zbytočných chýb – presne tak, ako sa od moderného obrancu očakáva.
Jeho výkony prispievajú k výbornému štartu Hendersenu, ktorý sa po slabších sezónach zaradil medzi najlepšie tímy súťaže.
Silver Knights ťahajú sedemzápasovú sériu výhier a v Pacifickej divízii im patrí druhé miesto.
Stanislav Škorvánek
Jeho minuloročné výkony neboli žiadna náhoda. Brankár Hradca Králové Stanislav Škorvánek má formu ako hrom – počas uplynulého týždňa nastúpil do troch zápasov a všetky premenil na víťazstvá.
V každom z nich inkasoval len jediný gól. V utorok zneškodnil 17 striel majstrovskej Komety Brno (2:1), v piatok 16 pokusov hráčov Třinca (4:1) a v nedeľu pridal 18 úspešných zákrokov proti Litvínovu (3:1).
Výsledok? Percentuálna úspešnosť nad 94 percent a ďalší dôkaz, že Mountfield má v bránke skutočnú oporu.
Škorvánek je momentálne jednou z najväčších brankárskych hviezd českej extraligy. Z 18 duelov vyhral až 13 – viac ako ktorýkoľvek iný gólman v súťaži.
K tomu pridal aj štyri čisté kontá, čo je opäť ligové maximum. Zaujímavosťou je, že svoje minuloročný zápis v počte núl vyrovnal už po trinástich zápasoch.
Stabilné výkony neunikli ani odborníkom – portál isport.cz ho zaradil do all-star tímu cudzincov v extralige. A právom. Škorvánek pôsobí v bránke pokojne, sebavedomo a spoľahlivo. Vďaka takýmto výkonom si už teraz hlasno pýta miestenku na ZOH 2026.