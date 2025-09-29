Šimona Nemca chvália tréner aj novinári. Lieta po ľade, znie zo zámoria

BRATISLAVA. Mal dobrú letnú prípravu a cíti sa lepšie ako v rovnakom čase vlani. Takto hovorí Šimon Nemec pred štartom nového ročníka.
V tréningovom kempe sa mu darí, v troch zápasoch nazbieral tri body a vedie predsezónne bodovanie Slovákov v zámorí.
Produktívny štart prežíva aj Róbert Lantoši - v deviatich zápasoch strelil tri góly a na osem prihral.
V uplynulom týždni (22.9. - 28.9.) zaujal dvoma nulami za tri dni Stanislav Škorvánek, ťažko uveriteľných päť bodov v jednom zápase získal Peter Cehlárik a premiérový gól vo Fínsku zaznamenal Alex Čiernik.
Všetci piati hokejisti sú súčasťou sumáru o najlepších Slovákoch v zahraničných ligách.
Šimon Nemec
V príprave na nový ročník zmenil viacero vecí, vynechal MS v hokeji a na ľade trénoval už koncom mája. Okrem toho zvýšil aj samotnú intenzitu tréningov. Teraz sa zdá, že tvrdá práca sa vyplatila.
Šimon Nemec doteraz absolvoval v rámci tréningového kempu New Jersey tri zápasy. Priemerne odohral 23:54 minút, trikrát bodoval a nazbieral aj tri plusové body.
V hre pôsobil sebavedomovo, nekazil prihrávky a na modrej čiare dirigoval obranu aj počas presilových hier. Po jeho dobrej práci nakoniec Devils trikrát skórovali.
VIDEO: Asistencia Šimon Nemca (číslo 17) v zápase proti Washingtonu
Lenže na slovenského obrancu nejde chvála len zo zápasov, ale aj z tréningov. Už v prvý deň hlavného kempu o ňom klubová reportérka Amanda Stein na sociálnej sieti X napísala, že „vyzerá, akoby lietal po ľade".
Uviedla, že slovenský obranca posunul rýchlosť korčuľovania o úroveň vyššie a okrem iného sa zlepšila aj jeho sila a pohyblivosť na ľade.
Aj podľa experta Jamesa Nicholsa zo špecalizovaného portálu New Jersey Hockey Now zažíva „hviezdny kemp“.
Progres si všimol aj tréner Keefe, ktorý ho v minulosti viackrát za nevýrazné výkony neváhal skritizovať.
„Je zrejmé, že mal skvelé leto a a že počas neho na sebe zapracoval," povedal. „Určite si bude vedomý, akú má príležitosť, zvlášť teraz, keď je zranený Kovacevic.“
Dvojke draftu z roku 2022 neostáva nič iné, len si formu z prípravy preniesť aj do súťažnej časti ročníka. New Jersey odohrajú prvý zápas novej sezóny 10. októbra na ľade Caroliny.
Róbert Lantoši
Štyri body za tri zápasy. Taká je bilancia Róberta Lantošiho za uplynulý týždeň. To znie ako ideálny darček k 30. narodeninám.
Šikovný útočník v utorok skóroval do siete Karlových Varov (3:1), v piatok sa asistenciou podieľal na demontáži majstrovskej Komety Brno (8:0) a v nedeľu zavŕšil ideálny týždeň dvoma gólovými prihrávkami pri výhre 3:6 nad Litvínovom.
VIDEO: Šesť gólov Českých Budějovíc do siete Litvínova
Lantoši sa po príchode do Českých Budějovíc zaradil do elitného útoku, ktorý súperom spôsobuje veľké nepríjemnosti.
Kanadský center Brant Harris, známy z pôsobenia v Slovane Bratislava, nazbieral v siedmich zápasoch päť bodov, Lantoši v deviatich jedenásť a dánsky krídelník Nick Olesen v rovnakom počte stretnutí až 15 bodov.
Olesen je najproduktívnejší hráč českej Tipsport extraligy, Lantoši figuruje na celkovom treťom mieste.
„Plnia úlohy lídrov, tak by to malo byť. Chlapcom sa spolu darí, ale treba s nimi ďalej pracovať. Je dôležité, že tím ťahajú, ale potrebujeme, aby v tom vydržali," uviedol na adresu prvého útoku po nedeľnej výhre športový riaditeľ Motoru Jiří Novotný.
Darí sa aj celému tímu, ktorý je zatiaľ príjemným prekvapením ročníka. České Budějovice majú na konte 18 bodov a sú druhé v tabuľke, len bod za Kometou. Okrem iného majú najlepší útok a najlepšiu obranu v súťaži.
Stanislav Škorvánek
Oveľa horšie sú na tom v tabuľke hokejisti Hradca Králové. V ôsmich zápasoch vyhrali len dvakrát a spolu s Kladnou a Litvínovom sú na dne extraligy.
O to viac potešili fanúšikov ambicózneho klubu posledné dva zápasy, v ktorých Mountfield dokázal zdolať Litvínov (2:0) a aj Vítkovice (4:0).
Ani v jednom z víkendových duelov neinkasovali a to výrazným pričinením brankára Stanislava Škorváneka, ktorý dvakrát udržal čisté konto.
Slovák zaujal predovšetkým v nedeľu, keď vychytal všetkých 16 striel domácich hráčov. Navyše pridal aj exhibičný zákrok, keď hokejkou vytiahol z bránky už takmer istý gól.
VIDEO: Zákrok Stanislava Škorváneka v zápase proti Vítkoviciam
„Chalani hrali fakt dobre a súper sa do zakončenia veľmi nedostával, takže som tam len stál, sem tam sa pohol a vyhrali sme," skonštatoval 29-ročnný gólman.
Peter Cehlárik
Počin, aký sa podaril Petrovi Cehlárikovi sa vidí možno raz za sezónu, v niektorých prípadoch len raz za kariéru.
Skúsený útočník v gólovo bohatom stretnutí proti Skelleftea (8:5) nazbieral až päť bodov za gól a štyri asistencie. Podarilo sa mu to vôbec prvýkrát.
V rovnakom zápase bodoval aj slovenský útočník hostí Oliver Okuliar, pripísal si gól aj asistenciu.
CEhlárik má v olympijskej sezóne veľmi vydarený vstup. V šiestich zápasoch zísal osem bodov (1+7). Paradoxom je, že kým v minulosti bol označovaný za strelca, dnes veľkú časť jeho bodov tvoria práve asistencie.
Pred štartom ročníka sa vo švédskom klube dočkal veľkej pocty - stal sa kapitánom. Organizácia nikdy predtým nemala cudzinca s céčkom na hrudi.
„Znamená to pre mňa veľmi veľa. Je to jeden z najväčších úspechov v kariére. Som rád, že si cenia moje hodnoty, ktoré prinášam do tímu. Chceme nabrať nový smer a energiu," uviedol Cehlárik.
Alex Čiernik
Pred novým ročníkom stavil na riziko. Kým celú doterajšiu časť kariéry strávil vo Švédsku a vlani na tri zápasy okúsil aj zámorskú AHL, teraz sa upísal klubu z fínskej najvyššej súťaže.
Reč je o Alexovi Čiernikovi, útočníkovi klubu Lahti Pelicans. Napriek tomu, že juniorský reprezentant bol draftovaný do NHL Philadelphiou už pred štyrmi rokmi, za profiligový klub neodohral ani jeden súťažný zápas.
Rozhodol sa ísť európskou cestou a vo Fínsku si už po ôsmich zápasoch dokázal pripísať aj prvé body.
V uplynulom týždni odohral tri stretnutia a v dvoch z nich bodoval. V piatok proti Hämeenlinne dokonca skóroval a pripísal si tak premiérový gól v súťaži.
Čiernikovmu tímu sa ale príliš nedarí, Pelicans sa so siedmimi bodmi nachádzajú na 14. mieste ligovej tabuľky.