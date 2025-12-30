Rok plný zmien zakončil najkrajšou správou. Tatar sa stal prvýkrát otcom

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa stal otcom. Na sociálnych sieťach sa pochválil príspevkom o narodení dcérky, ktorej s manželkou Veronikou dali meno Thia. Narodila sa 25. decembra o 3.31 h.
„Niektoré zázraky trvajú trochu dlhšie a potom prídu na Štedrý deň. Vitaj, Thia. Mama a otec sú do teba zamilovaní,“ uviedol Tatar v angličtine na Instagrame.
Skúsenému útočníkovi priniesol rok 2025 viacero zásadných udalostí. Po 16 rokoch ukončil pôsobenie v Severnej Amerike a zamieril do švajčiarskeho Zugu.
V júli sa v Taliansku oženil s priateľkou Veronikou a dvojica onedlho oznámila očakávanie potomka.
Tridsaťpäťročný Tatar figuruje medzi šesticou hráčov, ktorí figurujú v predbežnej nominácii SR na februárový olympijský turnaj v Miláne.