Rok plný zmien zakončil najkrajšou správou. Tatar sa stal prvýkrát otcom

Tomáš Tatar.
Tomáš Tatar. (Autor: REUTERS)
TASR|30. dec 2025 o 16:53
ShareTweet0

Dcéra sa mu narodila z noci z 24. na 25. decembra.

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa stal otcom. Na sociálnych sieťach sa pochválil príspevkom o narodení dcérky, ktorej s manželkou Veronikou dali meno Thia. Narodila sa 25. decembra o 3.31 h.

„Niektoré zázraky trvajú trochu dlhšie a potom prídu na Štedrý deň. Vitaj, Thia. Mama a otec sú do teba zamilovaní,“ uviedol Tatar v angličtine na Instagrame.

Skúsenému útočníkovi priniesol rok 2025 viacero zásadných udalostí. Po 16 rokoch ukončil pôsobenie v Severnej Amerike a zamieril do švajčiarskeho Zugu.

V júli sa v Taliansku oženil s priateľkou Veronikou a dvojica onedlho oznámila očakávanie potomka.

Tridsaťpäťročný Tatar figuruje medzi šesticou hráčov, ktorí figurujú v predbežnej nominácii SR na februárový olympijský turnaj v Miláne.

Ďalšie súťaže

U.S. Collegiate Selects oslavuje gól.
U.S. Collegiate Selects oslavuje gól.
Skvelé výkony univerzitných hráčov pokračujú. Gajan bude bojovať o prestížnu trofej
dnes 17:44
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Rok plný zmien zakončil najkrajšou správou. Tatar sa stal prvýkrát otcom