Ani Tatarova asistencia nestačila Zugu na body, schytal debakel. V tabuľke je už šiesty

Tomáš Tatar v drese Zugu. (Autor: REUTERS)
TASR|10. okt 2025 o 22:30
ZUG. Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal asistenciu v piatkovom zápase 13. kola švajčiarskej ligy, jeho Zug však podľahol na domácom ľade Servette Ženeva 1:4.

Tridsaťštyriročný útočník asistoval v 51. minúte pri presnom zásahu spoluhráča Jana Kovářa, ktorý v presilovke znížil na priebežných 1:3.

Tatar má po dvanástich zápasoch sezóny na konte 14 bodov za štyri góly a desať asistencií.

Zugu patrí v tabuľke NL šieste miesto, rovnaký počet bodov má aj Servette (23 b.), ktoré je štvrté vďaka lepšiemu skóre.

Tabuľka švajčiarskej ligy

Švajčiarsko

    dnes 22:30
