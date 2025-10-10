Ani Tatarova asistencia nestačila Zugu na body, schytal debakel. V tabuľke je už šiesty

ZUG. Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal asistenciu v piatkovom zápase 13. kola švajčiarskej ligy, jeho Zug však podľahol na domácom ľade Servette Ženeva 1:4.
Tridsaťštyriročný útočník asistoval v 51. minúte pri presnom zásahu spoluhráča Jana Kovářa, ktorý v presilovke znížil na priebežných 1:3.
Tatar má po dvanástich zápasoch sezóny na konte 14 bodov za štyri góly a desať asistencií.
Zugu patrí v tabuľke NL šieste miesto, rovnaký počet bodov má aj Servette (23 b.), ktoré je štvrté vďaka lepšiemu skóre.