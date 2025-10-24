Tatar bodoval a jeho tím sa zlepšuje. V tabuľke je už na treťom mieste

BERN. Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v 18. kole švajčiarskej najvyššej súťaže asistenciou k víťazstvu Zugu na ľade Rapperswilu-Jona 6:2.
Pre jeho tím to bolo druhé víťazstvo za sebou a triumfom poskočili priebežne na tretiu priečku tabuľky.
Prispel k druhému triumfu v rade.
