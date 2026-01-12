Tohtoročný draft NHL bude hostiť Buffalo. Opäť sa uskutoční v novom formáte

KeyBank Center v Buffale (Autor: SITA/AP)
TASR|12. jan 2026 o 18:17
Jednotkou by sa mal stať Gavin McKenna.

Dejiskom tohtoročného vstupného draftu zámorskej NHL bude Buffalo. Výber najväčších hokejových talentov sa uskutoční 26.-27. júna v aréne Sabres - KeyBank Center. V pondelok o tom informovala agentúra AP.

Liga plánuje druhý rok za sebou zorganizovať draft v decentralizovanom formáte. Kým talentovaní mladíci a ich rodiny budú osobne prítomní v dejisku, kluboví funkcionári budú robiť svoje voľby online zo svojich domovských miest.

Vlani sa draft v rovnakom formáte konal v Peacock Theater v Los Angeles.

Buffalo je od roku 2015 dejiskom pre-draft combine, kde pozvaní mladí hokejisti absolvujú fyzické testy a rozhovory s klubmi. V tomto meste sa vstupný draft uskutoční celkovo štvrtýkrát, naposledy ho hostilo v roku 2016.

Zrak hokejovej verejnosti sa bude tento rok opierať najmä na kanadského útočníka Gavina McKennu, ktorý je podľa dlhodobých prognóz hlavným kandidátom na post draftovej jednotky.

