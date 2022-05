Vošvrda bude mať slovenského kolegu. Do Michaloviec prichádza brankár zo Žiliny

Do známeho prostredia sa vrátil po sezóne, ktorú strávil v drese Žiliny v Slovenskej hokejovej lige (SHL).

V Michalovciach pôsobil v sezóne 2020/2021. V pozícii brankárskej dvojky za Tomášom Tomekom nastúpil do 18 stretnutí.

Následne sa vrátil do rodnej Žiliny v snahe pomôcť "vlkom" k postupu do najvyššej súťaže. To sa im napokon nepodarilo, keďže neuspeli v baráži s Liptovským Mikulášom. Pomohol však k triumfu v Slovenskom pohári.

Škorvánek bol brankárska jednotka žilinského mužstva a počas sezóny si 6-krát udržal čisté konto.

Dres Michaloviec si v rámci krátkeho hosťovania obliekol aj v jednom extraligovom zápase v ročníku 2021/2022. V 9. kole nastúpil proti Banskej Bystrici a po 35 zákrokoch si pripísal čisté konto a víťazstvo 1:0 po predĺžení.