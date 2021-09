Ako na hokej? Na Slovan len očkovaní, na východe chcú vyskúšať mix

„Hráči si musia uvedomiť, že kluby majú pred sebou určité športové ciele. Samozrejme, nemôžeme nikoho do očkovania nútiť. V rámci klubov si to budeme musieť s hráčmi vydiskutovať. Nikoho však nechceme šikanovať,“ uviedol Jurinyi.

„Neteší ma, že musíme deliť fanúšikov na dva tábory. Chceli by sme, aby si hokej v Poprade mohli užiť všetci. Som nerád, ak si na nás ľudia vybíjajú svoju frustráciu. My len dodržiavame platné nariadenia,“ povedal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

„Za normálnych okolností by bol záujem o vstupenky omnoho vyšší aj vzhľadom na to, že sme vlani vyhrali titul. Žiaľ, musíme sa zmieriť s tým aká je momentálne situácia,“ dodal Mráz.

"Až do odvolania budeme všetky extraligové domáce zápasy, ktoré pôjdu v inom covidovom automate, ako v zelenom, organizovať v režime KZ, to znamená pre kompletne zaočkovaných fanúšikov.

„Nemyslím si, že je to šťastné riešenie. Skôr je to likvidačné pre športové kluby. Vidíme, ako sa ľudia postavili k očkovaniu.

Aj napriek tomu sa vedenie klubu snaží robiť maximum pre to aby sa na štadión dostal každý, kto má o to záujem.

Z toho dôvodu by som najradšej vyčlenil jednu tribúnu na sedenie pre očkovaných a druhú na státie pre testovaných. Musíme si počkať, či je to vôbec legislatívne možné," povedal šéf Dukly Trenčín Miloš Radosa.

Na otázku, koľko ľudí by podľa neho mohlo prísť na úvodný duel sezóny, zareagoval: „Verím, že to bude 1500. Je to len moje želanie. Ak by bol väčší dopyt po lístkoch, zvážili by sme neskôr zavedenie režimu KZ. Klub jednoducho musí z niečoho žiť."

Liptáci sú hladní po hokeji

Príprava vyšla hokejistom Liptovského Mikuláša podľa predstáv. Vlaňajšiu nevydarenú sezónu chcú hodiť za hlavu a veria, že aj s podporou divákov dosiahnu na vyššie méty.

„V režime OTP pôjdeme pokiaľ sa náš okres bude nachádzať v oranžovej farbe. Pri zhoršení situácie prejdeme na režim KZ,“ povedal Martin Borsík, ktorý je v klube marketingovým manažérom.

Kapacita štadióna v Liptovskom Mikuláši je 3500 miest, z čoho je 450 na sedenie.

„Aj vzhľadom na neistú situáciu s Covidom sme nedávali do obehu veľké množstvo permanentiek. Predalo sa ich zatiaľ okolo päťdesiat.

Na štadión bude môcť prísť vyše tisíc divákov. Osobne si myslím, že sa to aj podarí naplniť. Ľudia sú tu hladní po hokeji,“ povedal Borsík.