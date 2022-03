Najlepší strelec ligy ulovil sumca. Ak by nehral hokej, bol by kukláčom

Útočník HK Nitra SAMUEL BUČEK je vo veku 23 rokov oporou tímu, ktorý bude mať v play off najvyššie ambície. V rozhovore pre Sportnet prezradil aj to, prečo napodobňuje Jaromíra Jágra a Alexandra Ovečkina.

V stredu štartuje play off a Nitru vo štvrťfinále vyzve Poprad. Štadióny už môžu byť zaplnené na sto percent kapacity. Nitrianski fanúšikovia sa považujú za najhlučnejších v lige. Môže to byť vaša silná zbraň?

Snažím sa ho nájsť. Vždy, keď mám možnosť, idem na ryby. Je to jedna z mojich najobľúbenejších aktivít. Človek pri tom skvele zrelaxuje. Je to o najmä o pokoji a pobyte na čerstvom vzduchu v prírode. Veľmi mi to prirástlo k srdcu.

Hovorí sa, že na ryby treba vyraziť zavčasu. Nerobí vám problémy ranné vstávanie?

Nie je to nevyhnutnosť. Záleží aj od toho, na koľko dní človek ide. Ja som zvykol chodiť v lete. Zobrali sme si stan. Niečo sme si ugrilovali, porozprávali sme sa. Bolo to super.

Naučili ste sa pri rybolove aj väčšej trpezlivosti?

To je jedna z kľúčových vlastností. Na ryby treba mať čas. Niekedy jednoducho neberú a inokedy skáču jedna za druhou. Vtedy je to paráda. Otec mi zvykne prízvukovať, že kapra treba vysedieť. Niečo na tom bude. Keď sa podarí jeden za hodinu, je to skvelé. Ak ich je viac, to je už rybársky sen.

Aký bol váš najväčší úlovok?