Popradčania ukončili sériu prehier, potešili aj nového trénera

Tipos extraliga - 16. kolo

Chris Langkow sa v početnej výhode najlepšie zorientoval pred bránkoviskom a poslal puk za chrbát brankára Čiliaka. Do konca prvej tretiny mali potom šance obe mužstvá, ale skóre sa nezmenilo.

Na juhu Slovenska sa hral od úvodu svieži hokej, hostia mali po troch minútach výhodu presilovky. V nej však Lackoviča poriadne neohrozili a vzápätí po rovnakej situácii na ľade išli do vedenia Zámčania.

Hostia z Popradu však v druhej tretine zlepšili výkon a odmenou im boli tri góly v sieti Lackoviča. Zámčania najskôr nevyužili presilovku, v následnom oslabení inkasovali. Na konci peknej kombinácie bol Livingston - 1:1.

O 72 sekúnd neskôr poslal Poprad do vedenia Bjalončík a v 37. minúte strelil Svitana tretí gól hostí. Zámčania síce zareagovali gólom Števuliaka, no do kabín si hostia odniesli dvojgólový náskok vďaka presnej strele Dalhuisena.