Veľká strata pre Kanadu. V úvode prestížneho turnaja prišla o kľúčového obrancu

Tréner “javorových listov” Jon Cooper po zápase oznámil, že Theodore bude tímu chýbať do konca turnaja pre zranenie hornej časti tela. Podľa Elliotta Friedmana by malo ísť o zranenie zápästia.

Šancu namiesto zraneného obrancu Vegas dostane Travis Sanheim z Philadelphie Flyers, ktorý bol v zápase so Švédmi zdravým náhradníkom.

Dvadsaťdeväťročný Theodore sa zranil v druhej tretine, keď ho čisto narazil na mantinel Adrian Kempe.

Kanadský obranca si okamžite po náraze na mantinel držal pravú ruku, lekári ho chvíľu ošetrovali na lavičke, ale potom zamieril do šatne a už sa do zápasu nevrátil. “Shea nám bude chýbať do konca turnaja. Je to veľká strata,” povedal Cooper podľa sportsnet.ca.

Theodore odohral necelých sedem minút za deväť striedaní. V tejto sezóne nastúpil za Golden Knights na 55 zápasov, v ktorých nazbieral 48 bodov a so 41 asistenciami si spravil kariérne maximum.