Montreal Canadiens I tuto sezónu se zřejmé, že Montreal se svým týmem nepatří mezi nejostřejší tužky v penále. Ve své divizi jim patří šesté místo a postup se jim stále vzdaluje. Momentální šňůra dvou proher – nejprve s Carolinou 5:3 a na silverstera 4:1 s Floridou. Jejich cesta do play-off není úplně stabilní, ale stále není nereálná. Nejaktivnějším hráčem je Nick Suzuki s 31 kanadskými body. Nadále vidíme větší čísla u Mika Mathesona nebo Cole Caufielda, ale i tak nemá žádný hráč bod na zápas.

Montreal Canadiens I tuto sezónu se zřejmé, že Montreal se svým týmem nepatří mezi nejostřejší tužky v penále. Ve své divizi jim patří šesté místo a postup se jim stále vzdaluje. Momentální šňůra dvou proher – nejprve s Carolinou 5:3 a na silverstera 4:1 s Floridou. Jejich cesta do play-off není úplně stabilní, ale stále není nereálná. Nejaktivnějším hráčem je Nick Suzuki s 31 kanadskými body. Nadále vidíme větší čísla u Mika Mathesona nebo Cole Caufielda, ale i tak nemá žádný hráč bod na zápas.