Černák bude hrať v hale s novým názvom. Mení sa po viac ako 10 rokoch

Domáca hala hokejistov Tampy Bay Lightning ponesie názov Benchmark International Arena.
Domáca hala hokejistov Tampy Bay Lightning ponesie názov Benchmark International Arena. (Autor: TASR/AP)
13. aug 2025 o 21:50
Od roku 2014 bol jej názov Amalie Arena.

TAMPA. Domáca hala hokejistov Tampy Bay Lightning ponesie názov Benchmark International Arena.

Zmena názvu z pôvodnej Amalie Areny vstúpila do platnosti už 13. augusta, keď spoločnosti Vinik Sports Group (VSG) a Benchmark International oznámili viacročné partnerstvo, ktorého výsledkom je aj zmena názvu haly.

Lightning, ktorí vstúpili do NHL v roku 1992, začali hrať domáce zápasy v súčasnej hale v roku 1996.

Do roku 2002 niesla názov Ice Palace, následne sa desať rokov volala St. Pete Times Forum.

V rokoch 2012 - 2014 bol jej názov Tampa Bay Times Forum a od roku 2014 bol jej názov Amalie Arena.

Je to domovský stánok viacerých klubov vrátane hokejového tímu Tampy Bay Lightning, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák.

dnes 21:50
