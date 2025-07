Produktivita mu postupne stúpa. Holmström predĺžil zmluvu s NY Islanders

NEW YORK. Švédsky hokejový útočník Simon Holmström podpísal nový dvojročný kontrakt so svojím doterajším zamestnávateľom New York Islanders.

Vynesie mu celkovo 7,25 milióna dolárov s priemerným ročným platom 3,625 miliónov. Holmströmovi sa po sezóne 2024/2025 skončila ročná zmluva na 850-tisíc a po jej vypršaní sa stal od 1. júla obmedzeným voľným hráčom.

Holmström pôsobí v organizácii Islanders od roku 2019, keď ho klub draftoval v 1. kole z 23. miesta.